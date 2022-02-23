〈美股熱門股〉派樂騰系統受停電影響服務中斷 盤中跌逾3%

居家健身器材業者派樂騰（Peloton）周二（22 日）傳出停電事故造成系統故障，其會員登錄頁面以及線上課程皆受影響，該公司表示正在調查原因，消息傳出後派樂騰盤中跌逾 3%。

根據 Downdetector.com 數據，過去兩個小時內約有 4,000 人回報系統問題。不過目前仍不清楚停電原因，派樂騰旗下非輪車與跑步機都受到影響；與此同時，Salesforce(CRM-US) 旗下 Slack 也發生系統問題，導致用戶無法使用。

派樂騰在系統故障不久後在推特發聲明致歉：「目前正在調查系統事故原因，可能會影響會員線上課程與官網登入。」並附上連結讓用戶查看系統最新狀態。

然而，還是有部分會員不滿系統故障影響權益，紛紛在該篇推文下留言抱怨，有人說在健身到一半應用程式當掉、也有人說才剛要用（應用程式）結果系統就故障。

截稿前，派樂騰 (PTON-US) 盤中股價下跌 3.61%，每股暫報 28.56 美元。過去 12 個月以來，派樂騰股價累積下跌約 77%。

本月稍早時候，曾在 Spotify 和 Netflix 擔任高層的 Barry McCarthy 成為派樂騰新任執行長，派樂騰在經歷疫情間巨大成長後，隨疫情趨緩熱潮退燒以及器材負面消息影響，股價一路溜滑梯，財報與財測也不樂觀，而 McCarthy 接任後的首要任務就是調整成本和重組業務。