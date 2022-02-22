SoFi將斥資11億美元收購數位網銀軟體公司Technisys 邁向一站式服務目標

華爾街日報（WSJ）周二（22 日）報導，金融科技公司 SoFi 將斥資約 11 億美元收購數位銀行軟體商 Technisys，此舉為 SoFi 轉型為一站式金融服務機構一系列交易中的最新一筆。

該筆交易為全股交易，大約相當於 SoFi 市值的 10%，一旦交易完成，SoFi 便能控制自己的核心銀行平台，該平台是能讓銀行推出手機行動銀行應用程式、開戶或追蹤客戶存款等服務的後端技術。

此外，SoFi 也將利用 Technisys 的平台向客戶推出客製化金融服務，並允許其他銀行與金融公司使用該平台，目前 Technisys 的平台主要是由拉丁美洲的銀行使用。

SoFi 預估，到 2025 年，Technisys 的收購將能產生高達 8 億美元的額外收入，此外還能節省高達 8,500 萬美元的成本。SoFi 目前的銀行、儲蓄帳戶以及信用卡服務分別有兩家傳統的軟體供應商提供技術服務，未來 Technisys 也能將這些技術引入內部。

SoFi 在執行長 Anthony Noto 帶領下，一直尋找收購目標，以成為一家專注學生債務再融資的貸款機構。該公司 2020 年以 12 億美元收購發行簽帳金融卡的金融基礎建設公司 Galileo Financial Technologies、接著在今年 2 月又買下加州社區銀行 Golden Pacific Bancorp，並以 SoFi Bank 為名經營該銀行子公司。

SoFi 去年透過「SPAC 之王」帕利阿皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）旗下的特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市，與其他高成長的科技股一樣，由於升息的前景近幾周股價表現不佳，自今年以來，該公司股價以下跌 28%。

然而，市場的動盪並未影響執行長 Anthony Noto 重新考慮 SoFi 的策略，他表示：「我們不會減速，只會不斷拉開與其他人（競爭對手）的距離。」

截稿前，SoFi(SOFI-US) 盤前股價未受消息激勵，下跌 2.63%，每股暫報 11.09 美元。