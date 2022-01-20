〈美股熱門股〉SoFi獲准成立銀行喜訊加持 收漲近14%

金融科技公司 SoFi 周三（19 日）股價大漲近 14%，原因是受先前獲美國貨幣監理署（OCC）與聯準會（Fed）批准發照喜訊加持，將成為美國銀行業者。

為成為銀行業者，SoFi 去年宣布收購加州社區銀行 Golden Pacific Bancorp 及其子公司 Golden Pacific Bank，並計劃以 SoFi Bank 為名經營該銀行子公司，此交易預計今年 2 月完成。

SoFi 執行長 Anthony Noto 表示，這是一個令人難以置信的里程碑，獲得監管機構頒發的執照後，公司不僅能提供更有競爭力的貸款利率，提供會員高利息的銀行開支與儲蓄帳戶，還能強化金融產品與服務。

SoFi(SOFI-US) 周三股價收盤大漲 13.68%，每股報 13.17 美元。

SoFi 最初主要專注學生貸款再融資業務，現在已拓展一系列其他金融產品服務，該公司去年 6 月透過與矽谷知名創投家 Chamath Palihapitiya 的特殊目的收購公司 (SPAC)「Capital Hedosophia Holdings Corp V.」合併後借殼上市。

OCC 代理署長 Michael Hsu 表示，SoFi 將納入聯邦銀行監管範圍，該公司將受到全面的銀行監管，包括《社區再投資法》（Community Reinvestment Act, CRA）。這提供了公平的競爭環境，並將確保 SoFi 的存款和貸款業務能安全、穩健地進行，包括限制銀行從事加密資產活動的能力。

瑞穗證券分析師給予 SoFi「買入」（Buy）評等，目標價訂為每股 17 美元，認為該公司獲得銀行執照應有助其降地資金成本，並預估由於資金成本降低，SoFi 調整後 Ebitda 增加的獲利可能達到 2 至 3 億美元。

券商 Wedbush 也開始注意 SoFi，給予該股「優於大盤」（Outperform）評等，目標價訂為每股 20 美元，分析師表示，SoFi 的評級是基於強勁的成長前景，預估到 2026 年的 5 年營收年複合成長率為 28%。