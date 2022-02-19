〈美股熱門股〉Roku財測差遭分析師降評大砍目標價 盤中崩跌逾25%

串流影視設備大廠 Roku 因第四季營收低於預期，再加上令人失望的第一季財測，遭華爾街分析師降評並大砍目標價，Roku 周五盤中股價暴跌逾 25%。

Roku 去年第四季營收年增 25% 至 7.2 億美元，經調整後 EBITDA 報 5,500 萬美元，雙雙低於華爾街分析師預估的 7.485 億與 7,920 萬美元。

Roku 營收年增率不斷下滑，自第二季年增 81%、第三季年增 51% 下降，第四季年增率降至 33%。2022 會計年度第一季預期再降至 25%，低於分析師預期的營收年增率 36%，主因是受供應鏈問題影響。

Pivotal Research 分析師 Jeffrey Wlodarczak 認為，Roku 第四季財報整體來看是憂喜參半，儘管經調整後獲利優於分析師預估，但營收表現不理想，再加上 第一季大幅增加營業支出，使得公司調整後 EBITDA 展望不如分析師預期。

Wlodarczak 也說，隨 Roku 支出大幅增加，該公司未來營收增長速度可能將低於市場預期，並且該公司未來面臨的來自同行業競爭壓力將越來越大，因此將該股評等從「持有」（Hold）下調至「賣出」（Sell），並將目標價從每股 350 美元砍剩每股 95 美元。

富國銀行媒體分析師 Steve Cahall 在報告中說，「我們預計投資人也不會堅持下去。隨著該公司獲利大幅削減，我們對其活躍帳戶價值的看法也不再那麼樂觀。因此我們削減其的估值。即使股價大跌，我們仍維持『市場同權』評級；但在能證明可望再起之前，Roku 將被視為一灘死錢。」

截稿前，Roku(ROKU-US) 下跌 25.24%，每股暫報 108.26 美元。