〈美股熱門股〉Roku在美市場成長恐放緩 股價暴跌近12%

Atlantic Equities 分析師預估串流媒體 Roku 的美國市場滲透率將在 2025 年觸頂後開始放緩，即便有強勁國際市場表現也難以彌補，給予該股「減持」（Underweight）評等，Roku 周三（5 日）股價聞訊暴跌近 12%。

Atlantic Equities 分析師 Hamilton Faber 認為，儘管 Roku 已成為全球大型串流媒體平台之一，但隨電視機製造商紛紛開發自家影音平台，預估 Roku 在美國的滲透率將在 2025 年達到 40% 後開始放緩，目前該公司在美滲透率為 33%。

他預估接下來 4 年內，Roku 每年在美新增用戶將從 2019 年的 800 萬人左右，減少至平均 230 萬人。

Faber 表示，Roku 大約有 80% 的活躍用戶都在美國，因此國際市場也難以彌補國內市場放緩。 Roku 的國際市場發展仍不穩定，歐洲市場占比有所下降，所幸拉丁美洲與澳洲市場的小幅成長才勉強抵銷這一損失。

雪上加霜的是，Roku 的競爭對手三星與 LG 都各自打造自己的串流媒體平台，而且在海外的影響力更大，讓 Roku 更難打進新市場，Faber 預估，該公司未來四年的全球用戶數可能平均在 550 萬人左右，遠低於 1,050 萬的普遍預期。

Faber 說，Roku 努力維持目前廣告市場占比，這是該公司營收的重要來源，隨既有的媒體公司更積極地進入靠廣告維生的串流媒體領域，Roku 逐漸失去市場占比是不爭的事實。

Roku(ROKU-US) 周三股價暴跌 11.72% 至每股 196.71 美元，去年累積下跌約 41%。