想點個Shake Shack漢堡外送？可能要多付15%的費用

今年如果想吃 Shake Shack (SHAK-US) 的 Shackburger，最好親自上門外帶，別找人外送。

因為這家連鎖餐廳財報上的勞動力、牛肉和其他投入成本都在上升。

Shake Shack CEO Randy Garutti 在周四 (17 日) 的財報電話會議上告訴分析師，「我們還將第三方外送服務的手續費從 10% 提高到 15%，比在 Shack 店內的價格還高。這讓我們有機會在這些通路上獲得更好的獲利能力，甚至有更多理由促使人們採用我們自己的數位通路來獲得最超值服務。」

Garutti 指出該公司希望保護利潤，並補充說可能會再次調漲整體菜單價格，「為了抵消一些通膨壓力，我們在去年 10 月將售價調漲了 3% 至 3.5%。依據通膨趨勢，我們決定在 3 月再提高 3% 至 3.5%，這樣在進入第 2 季時，售價會全面上漲 6% 至 7%。」

雖然主要市場銷售回升，但在售價調漲之際，Shake Shack 的獲利在第 4 季仍受高通膨的影響。

第 4 季銷售額同比增加 29%。但是調整後卻出現 0.11 美元的淨虧損，而一年前為獲利 0.03 美元。

該公司對第 1 季的前景也讓投資人感到不安。

估計總銷售額在 1.96 億美元至 2.014 億美元之間，低於華爾街預期的 2.1 億美元。營業獲利率預估在 11% 至 14% 範圍內。一年前的第 1 季獲利率為 14.6%。

由於「新冠疫情造成的巨大不確定性和由此產生的重大經濟影響」，Shake Shack 拒絕提供全年財測。

Jefferies 餐廳分析師 Andy Barish 表示：「雖然我們看好 Shake Shack 的長期成長機會，但其營收復甦步伐和獲利率壓力存在短期風險，這限制了我們對股價走升與當前估值預期的看法。勞動力成本壓力、人事成本和一般行政費用都是短期獲利的風險所在。由於疫情衝擊及其高度集中市區的影響，短期內客流量可能會保持波動。」