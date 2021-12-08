Roku與Google達成協議延長YouTube服務 盤中股價漲逾10%

串流媒體 Roku 周三（8 日）與 Google 達成一項多年協議，讓 YouTube 與 YouTube TV 可以繼續保留在 Roku 平台上，替 Google 因協議談不攏計劃將旗下服務撤出該平台的決定劃下句點，不過條款細節並未公開，消息傳出後 Roku 盤中股價大漲逾 10%。

該協議允許 5,640 萬個 Roku 活躍用戶，繼續在該媒體平台上收看 YouTube 與 Google 的直播串流媒體 YouTube TV 服務。

YouTube 發言人 Mariana De Felice 表示，很高興能與 Roku 達成對雙方都有利的協議，繼續替該平台的新舊用戶提供服務。

Roku 則聲明表示，公司已與 Google 達成協議，將平台上的 YouTube 與 YouTube TV 服務延長數年，並指出該協議對雙方共同的客戶來說是一個正向的發展。

由於兩家公司都是依賴廣告收入，Google 先前曾表示與 Roku 對新協議談不攏，計劃在 12 月 9 日自 Roku 平台上撤出 YouTube 與 YouTube TV 服務。

當時 Roku 指出，Google 要求對自家客戶的搜索資料享有特殊訪問權，並在其搜索功能中優待 YouTube，作為在 Roku 平台上收看 YouTube TV 的一項利益交換。

後來雖然 Roku 同意 Google 的條款，但也要求 Google 不索取任何額外的資料，然而 Google 不願對此做出承諾，結果雙方因此而陷入了僵局。

與此同時，雙方的爭執也引起試圖推動大型科技業反壟斷立法的國會議員注意。民主黨參議員 Amy Klobuchar 表示，長期以來大型科技平台一直利用自己的優勢，優先選擇自己的產品與服務，而非選擇其他小型線上企業，不能指望這些大型公司能在市場上公平行事。

截稿前，Roku(ROKU-US) 大漲 10.16%，每股暫報 238.61 美元，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 略漲 0.02%，每股暫報 2,945.98 美元。