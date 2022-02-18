〈航運指數〉SCFI連5跌 美東線、歐洲線運價創2個月低點

上海航交所今 (18) 日公布最新 SCFI 綜合指數，呈現連 5 跌來到 4646.01 點，較上周續跌 34.92 點，並創 2 個月來低點，不過，三大長程航線表現不同調，歐洲線連 4 跌，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 下滑 152 美元至 10870 美元，均創 2 個月來低點，僅美西線續衝新高至 8117 美元，周漲 63 美元。

美西線本周運價連 2 漲，並續創新高紀錄，最新報價為每 FEU 8117 美元，周漲 63 美元，美東線則是再度轉跌，每 FEU 運價下跌 152 美元至 10870 美元。

而歐洲線每 TEU 運價 (標準 20 呎櫃) 來到 7652 美元，較上周略下滑 25 美元，不僅是連 4 跌，也是去年 12 月中旬來低點。

貨攬業者指出，美西線運價持續攀高，反映塞港狀況仍未明顯緩解，而其他長程線運價略有下滑則是因船舶陸續回到亞洲後，供給增加所致，隨著年後中國、東南亞廠復工出貨，仍樂觀看需求可維持高檔。

法人則指出，由於日前二大航商馬士基和達飛兩家凍漲運價，影響運價上漲趨勢，但 2 月正處傳統海運淡季期間，馬士基和達飛仍調漲之前凍漲的運價，可樂觀看待今年船公司的獲利有望超過去年。