航運巨頭馬士基布局海陸空服務 為多頭增添動能

全球航運巨擘馬士基 (Maersk) 除了航運外，正積極擴大至公路、鐵路和航空運輸業務，打造海陸空服務，並與及時追蹤資訊技術平台連接，這些舉措有望為馬士基股票帶來多頭動能。

馬士基是去年供應鏈危機的最大贏家，雖然港口壅塞導致去年第三季貨櫃運輸量較前年同期相比下降 4%，但該公司透過提高運費緩解，顯示供應鏈混亂之下，客戶仍迫切希望運輸貨物。

馬士基預計下個月公布的財報，將交出有史以來最大的年度獲利，該公司先前已提高 2021 年的獲利和營收目標。

在此同時，馬士基持續透過收購積極轉型。去年 12 月宣布以 36 億美元收購香港利豐物流 (LF Logistics) ，取得亞洲 223 個倉庫， 此舉有助於馬士基進軍公路服務，能將港口貨物運輸到倉庫。

馬士基還收購德國貨運商 Senator International，而且正在擴大航空貨運機隊，以及收購美國、荷蘭的兩家電子商務物流公司。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師 Andy Chu 認為，LF Logistics 的收購具有顯著策略意義，將為馬士基提供重要的成長機會，這將有助於使降低航運業務存在已久的波動性。

Andy Chu 估計，2021 年息稅前全年淨利有望達到 240 億美元，遠高於 2020 年的 36 億美元。利豐物流收購案並未大幅消耗馬士基的現金水位，鑒於馬士基強勁的自由現金流，預計未來會有更多的收購。

供應鏈問題目前仍未解決，使運費價格有望保持高水準，但如果 Omicron 病毒影響消退、產品出貨緊迫程度減弱，運費可能會開始下滑。

馬士基執行長 Søren Skou 表示，洛杉磯與中國需求仍強勁，預計今年第一季運價有撐。