〈焦點股〉ABF載板三雄逆勢抗跌 欣興股價平歷史新高

俄烏對峙情勢再度升溫，台股今 (18) 日跳空下挫逾百點，失守月線，但 ABF 載板三雄吸引買盤進駐，強勢翻紅在盤上表現，欣興 (3037-TW) 一度漲逾半根停板，平前波寫下的歷史新高紀錄，景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 同樣逆勢抗跌。

欣興開低走高，盤中最高來到 247.5 元，漲幅達 5.5%，站穩所有均線之上，欣興自農曆虎年開紅盤以來，股價累計大漲逾 2 成。

景碩 (3189-TW) 今天展開反彈，盤中也有 3% 的漲幅，最高衝上 221 元；南電同步上漲超過 2%，最高來到 539 元，無懼大盤賣壓。

欣興將於 2 月 23 日舉辦法說會，屆時將公布去年度第 4 季財報及今年度的營運展望，由於 IC 載板市場缺口仍大，欣興 1 月營收達 104.77 億元，創新高，月增 2.32%，年增 40.66%。依照欣興目前規劃，桃園楊梅新廠投資額高達 300 億元，下半年將導入 ABF 高階成熟產品。

景碩受惠 ABF 載板需求強勁、價格不斷上漲，去年全年稅後純益達 38.59 億元，年增 612%，每股稅後純益 8.56 元，創下歷史新高，法人看好，ABF 載板市況持續熱絡下，景碩今年將挑戰賺超過 1 個股本。