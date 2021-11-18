疫情期間捧太高！分析師喊賣Roku 大砍目標價 股價挫逾11%

Roku (ROKU-US) 週三 (17 日) 遭華爾街分析師調降疫情後的前景預期，股價重挫逾 11% ，創一年多來最大單日跌幅，且盤後續跌。

MoffettNathanson 分析師 Michael Nathanson 週三報告中將 Roku 股票評級自「中立」降至「賣出」，目標價自 330 美元大砍至 220 美元，認為華爾街在疫情期間過度追捧 Roku 股票。

Nathanson 寫道，他越來越質疑他對 Roku 前景的核心假設，因此降級。

Roku 週三大跌 31.35 美元或 11.34%，收每股 245.11 美元，創去年 11 月 18 日以來最低收盤價，也是去年 11 月 9 日以來最大單日跌幅，盤後續跌 1% 左右，報 242.99 美元。當日 S&P 500 下跌 0.26%，而道指下跌 0.58%。

Roku 自 11 月 3 日 發布第三季財報後，股價迄今下跌近 20%，因為該公司的前景低於分析師的預期，這一直是疫情封鎖期間股價受益飆升的股票反覆出現的主題。

Roku 靠平台上的廣告投放和傳送交易賺取獲利，其平台可讓使用者收看串流服務，包括提供免費內容但有廣告贊助的 Roku Channel。公司一部分業務包括銷售設備，該設備可將一般電視轉成可以連接 Roku 平台的智慧電視。

Nathanson 認為，該公司過去 12 個月的營收成長有很大一部分是由隨選影片 app 新增訂閱人數 (SVOD) 的交易所推動。

Nathanson 寫道：「雖然，廣告毫無疑問是 Roku 推升營收的重要動力，但公司成長的一大關鍵來自第三方 SVOD 相關的營收貢獻，而這一點顯然將放緩。」

他認為，華爾街分析師可能不夠關注 Roku 營收成長放緩的跡象。「簡單說，我們認為，我們和華爾街對 Roku 的長期營收和獲利預期都太高了。」

Nathanson 並不是唯一大砍 Roku 預期的分析師。Truist 分析師 Matthew Thornton 雖然仍給予「買進」評級，但卻將目標價自 390 美元調降為 360 美元，其理由也包括營收預期下降和其他因素。