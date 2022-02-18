福特「電動野馬」Mach-E擊敗特斯拉Model 3 獲選2022年度最佳電動車

CNBC 周四（17 日）報導，福特「電動野馬」Mach-E 擊敗特斯拉 Model 3，獲美國權威評鑑知名消費品評鑑機構《消費者報告》（Consumer Reports）評選為 2022 年度最佳電動車。

特斯拉 Model 3 去年獲《消費者報告》評選為年度最佳電動車，但由於各項評測成績不如福特 Mach-E，沒能蟬聯冠軍寶座。這次電動車評選告捷也進一步驗證福特執行長 Jim Farley 的信念，即在電動車方面，福特不僅能與特斯拉競爭，甚至還能超越馬斯克。

《消費者報告》高汽車測試資深主管 Jake Fisher 表示對 Mach-E 評測結果印象深刻，稱該款電動車技術成熟，駕駛體驗佳、速度也不錯，而且駕駛時車子相當安靜，感覺非常好。

《消費者報告》表示，根據目前為止所收集的 Mach-E 的評測數據數據，該款車幾乎沒有問題，因此將 Mach-E 評選為今年的年度最佳電動車，取代前一年特斯拉 Model 3。

儘管這次評測特斯拉 Model 3 沒能獲選年度最佳電動車，但《消費者報告》仍推薦該款車型，不過 Fisher 指出，特斯拉 Model 3 在部分功能尚無法與 Mach-E 匹敵，尤其是在行車安全監控方面。

福特有運用鏡頭的 BlueCruise 系統監控駕駛狀況，在駕駛分心時會提醒駕駛專心，雖然特斯拉 Model 3 也有類似行車安全監測鏡頭，但效果不如福特好。Fisher 說在評測特斯拉 Model 3 時，曾以布遮蔽其監控鏡頭或刻意分心駕駛，但該系統卻未提醒司機注意駕駛。

整體而言，特斯拉在《消費者報告》對 32 個主要汽車品牌中的排名下降 7 個名次，排在第 23 位，這是特斯拉入選為「年度最佳汽車」7 年來表現最差的一次。

《消費者報告》除點出特斯拉 Model 3 行車安全監控系統缺點外，也點出 Model S 和 Model x 方向盤改款問題，稱平把方向盤難以轉動，而且還移除方向燈撥桿。

Fisher 補充說，這次 2022 年度最佳汽車選擇的品質比歷來都還要好，排行榜上大多被日本汽車品牌主道，第一名是 Subaru，其次是 Mazda、BMW、Honda 與 Lexus，而今年排在末位名單的有 Mitsubishi、GMC、Jeep。

截稿前，福特 (F-US) 盤中股價下跌 1.78%，每股暫報 17.69 美元，特斯拉 (TSLA-US) 股價下跌 3.11%，每股暫報 894.60 美元。