1月美國新屋開工率下跌 但建築許可創16年新高

由於多處地區出現冰溫，美國 1 月房屋建築降幅超過預期；但建築許可證的激增顯示，由於市場上房屋嚴重短缺，未來幾個月可能會出現反彈。

美國商務部周四 (17 日) 表示，1 月新屋開工率下降 4.1%，經季節性調整後的年率為 163.8 萬套。12 月數據由前值 170.2 萬套小幅上修至 170.8 萬套。

1 月未來房屋建築許可證增加 0.7% 至 189.9 萬套，為 2006 年以來最高水平。

根據美國國家環境資料中心 (National Centers for Environmental Information) 的數據，1 月從中西部和田納西河谷到東北部的氣溫低於平均水平。

獨戶住宅開工率占住宅建築的最大比率。上月下降 5.6% 至 111.6 萬套。東北部、中西部和南部的單戶住宅建設下降，但西部上升。

獨戶建築許可證激增 6.8% 至 120.5 萬套。市場上二手房的供應量處於創紀錄的低位，這應該會讓建築商有事可做。

但建商正面臨投入成本飆升的挑戰。勞工部本周發布的生產者物價格指數 (PPI) 顯示，用於框架的軟木價格在 12 月上漲 21.3% 之後，1 月再上漲了 25.4%。去年 11 月，根據反傾銷和反補貼稅令，美國對加拿大進口軟木木材課徵的關稅幾乎翻了一倍。

全國房屋建商協會 (NAHB) 周三 (16 日) 表示，建築材料生產瓶頸正在提高建築成本並拖累建案。NAHB 指出，「許多建商要等上數月才能收到櫥櫃、車庫門、檯面和電器。」

房貸利率上升也可能減緩住房需求，尤其是首購族。根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的數據，上周 30 年期固定房貸利率自 2019 年以來首次躍升至 4% 以上。由於預計聯準會 (Fed) 將自下月開始升息以抑制高通脹，房貸利率正在步步上升。