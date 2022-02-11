才宣布停產 福特汽車重新考慮在印度生產專供出口電動車

福特汽車 (F-US) 周五 (11 日) 表示，它正在考慮在印度生產以出口為主的電動車 (EV)，也可能在當地市場銷售。

福特汽車幾個月前才決定停止在印度銷售和製造汽車。它在 9 月時表示印度業務將虧損約 20 億美元，始終看不到獲利前景，因此決定離開這個重要的汽車市場。這項決定是對總理莫迪 (Narendra Modi)「印度製造」運動的重大挫折。

如今 180 度的說法轉變福特的評論標誌著戰略的轉變。

福特在印度擁有兩家汽車廠。該公司在周五發表聲明表示，它正在「探索將印度一家工廠作為電動車製造出口基地的可能性」。

在被問及該公司是否也可能考慮在印度銷售電動車時，福特印度公司的發言人表示，「目前還沒有對此進行具體討論，但這並沒有超出未來考慮的範圍。」

福特在其所謂的「全球電動車革命」中越來越鎖定客戶。該車商之前曾表示，計劃 2030 年在電動車和電池方面投資 300 億美元。

福特在印度停止生產時，其印度乘用車市場市占率還不到 2%，並且已經掙扎了 20 多年才勉強獲利。分析師對這番計畫翻轉持正面看法。

IHS Markit 輕型生產預測副總監 Gaurav Vangaal 表示，此舉使福特能夠在稍後重新進入印度市場時保留空間。

Vangaal 表示，印度製造具有成本優勢，而且福特向來都向北美和歐洲出口汽車，這兩個市場現在都是大型且不斷成長的電動車市場。

他說，「福特必須證明印度在製造電動車方面也具有成本競爭力，為此它需要大量投資來讓供應鏈在地化，」並補充說，它還需要搞清楚如何採購鋰離子電池。

在美國政府周五批准了 35 億美元的潔淨燃料汽車計畫後，為爭取激勵措施，福特就探索印度作為電動車製造中心發表了評論。