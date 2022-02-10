加卡車司機示威堵塞邊界 白宮憂供應鏈受傷害 豐田、福特等被迫停產

要求取消疫苗強制令的加拿大卡車司機，持續癱瘓連結美加邊境的大橋，白宮周三 (9 日) 表示此舉恐危及汽車和農產品供應鏈，加拿大央行 (BOC) 警告示威時間若拖長將傷害國內經濟。福特、Stellantis 和豐田透露工廠生產作業已受到干擾。

加拿大跨境卡車司機要求政府取消疫苗強制令，示威活動已經持續 13 天，抗議群眾從渥太華集結並擴及多處，癱瘓連接溫莎和底特律的大使橋 (Ambassador Bridge)。大使橋是北美最繁忙的跨境路線，占美加貿易約 25%，主要載運汽車和相關零件以及農產品。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示：「我們密切關注此事。癱瘓運輸讓汽車產業供應鏈面臨風險。」

她透露，白宮國土安全部顧問周三召開討論會議，並與密西根州州長 Gretchen Whitmer 辦公室和多家汽車業者商討對策。

卡車司機的示威活動，為底特律汽車產業帶來晶片荒和嚴寒天氣之外又一道考驗。福特汽車 (F-US) 一座引擎工廠暫停生產，克萊斯勒母公司 Stellantis(STLA-US) 受制於零件短缺，周二取消溫莎組裝廠的第一梯次和第二梯次輪班。

豐田汽車表示，預料安大略工廠本周將無法生產車輛，該地工廠負責生產 RAV 4 和 Lexus RX 350、RX 450h。

美國海關署正設法把跨境商業運輸引導到藍水大橋 (Bluewater Bridge)，該橋聯結密西根休倫港和安大略省薩尼亞市，不過該橋交通也有部分受阻情形。

加拿大央行總裁 Tiff Macklem 呼籲盡快化解示威，他周三說：「如果加拿大主要入口繼續癱瘓，將對經濟活動造成一定程度的影響。」

受示威活動影響，加國央行位於渥太華的總部已下令非必要人員不得進入。