〈美股早盤〉俄烏局勢仍緊張 四大指數齊挫 道瓊跌逾400點

投資人聚焦俄烏衝突，消化公司財報表現，美股主要指數周四（17 日）集體開低。截稿前，道瓊工業指數下跌逾 400 點或 1.2%，那斯達克綜合指數下跌 1.18%，標普 500 指數也跌 1.2%，費城半導體指數下跌 2.1%。

美國一名高級官員表示，俄羅斯似乎「即將入侵」烏克蘭，但俄國外交部否認美國及英國對其加強在烏克蘭邊境駐軍部署的說法。此外，7 大工業國集團（G7）擬藉本周六在德國慕尼黑安全會議的機會，召開 1 次緊急外交首長會議，共同商討烏俄局勢。

投資人預估，Fed 在 2022 年將收緊至少 150 個基點（前幾周逾估 75 基點），以對抗通膨壓力，但令人擔憂的是，取消疫情時期的刺激政策或將影響經濟成長，並對資本市場造成更大波動。

能源方面，截稿前，西德州原油下跌 2.61% 至每桶 91.21 美元，布蘭特原油下跌 2.49% 至 92.45 美元。美國國債殖利率走跌，因投資人消化 Fed 最新的會議紀錄，同時密切關注俄羅斯與烏克蘭危機進展。截稿前，10 年公債殖利率下跌至 1.974%。

個股方面，思科 (CSCO-US) 第二季財報超乎市場預期，並宣布 150 億美元庫藏股計畫，激勵早盤漲近 5%；輝達 (NVDA-US) 日前公布第四季獲利翻倍成長，且營收創新高，但供應鏈問題導致其車用部門表現不佳，開盤跌近 5%。

台北時間周四（17 日）22 時許截稿前：

道瓊工業指數下跌 433.96 點或 1.24%，暫報 34,500.31 點

那斯達克綜合指數下跌 166.24 點或 1.18%，暫報 13,959.93 點

標普 500 指數下跌 55.38 點或 1.24%，暫報 4,419.63 點

費半下跌 77.10 點或 2.14%，暫報 3,479.60 點

台積電 ADR 下跌 2.31% 至每股 120.75 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.974%

紐約輕原油下跌 2.62% 至每桶 91.21 美元

布蘭特原油下跌 2.49% 至每桶 92.54 美元

黃金上漲 1.23% 至每盎司 1,894.60 美元

美元指數上漲至 95.805

標普 500 日線圖（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤上漲 1.61%，至每股 135.68 美元。

零售巨擘沃爾瑪（Walmart）盤前公布優於預期的第四季財報，經調整後每股獲利報 1.53 美元，營收報 1,528.7 億美元，優於市場預估的 1.50 美元與 1,528.7 億美元，並宣布調高股利 0.01 美元以及 100 億美股的股票回購計畫。

Palantir(PLTR-US) 早盤下跌 13.73%，至每股 12.06 美元。

美國大數據服務公司 Palantir Technologies 盤前公布的第四季財報表現不佳，雖然營收年增 34% 至 4.33 億美元，優於市場預估，但上季經調整後每股獲利僅 0.02 美元，低於預估的 0.04 美元，且本季營益率成長預估值僅 23%，劣於前季的 29%。

DoorDash(DASH-US) 早盤上漲 16.51%，至每股 110.56 美元。

美國餐飲外送平台 DoorDash 第四季營收報 13 億美元，優於分析師預估的 12.8 億美元，訂單數量也優於市場預估，顯示在後疫情時期，外送服務的需求依舊很大。

關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 24.8 萬人，預估 21.8 萬人，前值 22.3 萬人

美國 1 月營建許可率月增 0.7%，預估 - 7.2%，前值 9.1%

華爾街分析：

Hana Financial Investment 分析師 Lee jae-un 表示，最近市場波動表明，股市容易受到烏克蘭與俄羅斯相關的地緣政治風險影響，這些干擾也給 Fed 最新的會議紀要蒙上一層陰影。

JPMorgan Asset Management 全球市場策略師 Marcella Chow 表示，市場將持續劇烈波動，直到了解 Fed 升息措施將如何展開。

GoldSilver Central 總經理 Brian Lan 表示，在高通膨的情況下，即使 Fed 提高利率，實際利率仍將在很大程度上為負。因此，市場在對升息做出下意識的反應後，投資者將意識到，在這種環境下，黃金仍然是值得持有的好資產。