〈美股早盤〉俄烏局勢尚未明朗 投資人靜待Fed會議紀要 美股開低

俄烏衝突局勢捉摸不定，加上最新數據顯示通膨高居不下，投資人等待聯準會（Fed）會議紀要釋出更多訊息，美股周三（16 日）開低。截稿前，道瓊工業指數下跌近 200 點或 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 1%，標普 500 指數下跌 0.7%，費城半導體指數漲下跌 1.55%。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長周三上午表示，俄羅斯仍在烏克蘭邊境有軍事部署，俄國先前撤軍聲明的真實性仍有待釐清。對美國來說，主要擔憂在於一旦戰爭爆發，對俄國祭出制裁恐限制全球大宗商品供應，進而推升油價，為消費者帶來壓力。

能源方面，隨前一日兩國衝突降溫讓油價大幅下跌後，最新的不確定局勢再使油價反彈走高，西德州原油上漲 1.43%，至每桶 93.39 美元，布蘭特原油上漲 1.63% 至每桶 94.80 美元。能源分析師表示，目前布蘭特原油每桶超過 100 美元幾乎已成定局，但現在有市場人士預測，油價可能會超過每桶 125 美元，甚至更高。

美國公債殖利率漲跌互現，因為投資人的注意力仍然集中在地緣政治緊張局勢以及經濟數據發布上，截稿前，10 年公債殖利率下跌至 2.0210%。

俄烏衝突之所以會成為市場焦點，部分原因是市場已消化聯準會（Fed）可能會大幅升息的消息，現在通膨指數仍高漲，市場預估 Fed 很有可能會在 3 月升息 2 碼，而非 1 碼。交易員正在等待稍後 Fed 公布的最新會議紀要，了解 Fed 在未來幾個月會以多快速度升息與縮減資產負債表。

此外，美國 1 月零售額月增 3.8%，從去年 12 月的下跌 1.9% 大幅反彈，遠高於市場預估的 2%，創下 10 月以來新高。

台北時間周三（16 日）22 時許截稿前：

道瓊工業指數下跌 189.42 點或 0.54%，暫報 34,799.42 點

那斯達克綜合指數下跌 179.98 點或 1.28%，暫報 13,953,87 點

標普 500 指數下跌 32.86 點或 0.73%，暫報 4,438.21 點

費半下跌 55.04 點或 1.55%，暫報 3,499.41 點

台積電 ADR 下跌 2.21% 至每股 121.77 美元

10 年期美債殖利率下跌至 2.0260%

紐約輕原油上漲 1.73% 至每桶 93.66 美元

布蘭特原油上漲 1.83% 至每桶 94.99 美元

黃金上漲 0.48% 至每盎司 1,865.20 美元

美元指數下跌至 9.5845

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Shopify(SHOP-US) 早盤下跌 15.09%，至每股 753.67 美元。

儘管 2021 會計年度第四季財報表現出色，加拿大電商巨頭 Shopify 表示，隨著疫情期間的榮景逐漸式微，加上高通膨影響，預估今年營收增幅將低於去年的 57%。

Shopify 第四季（截至 12/31）營收年增 41% 至 13.8 億美元，剔除部分項目後每股獲利報 1.36 美元，皆優於分析師預估的 13.4 億與 1.26 美元。此外，Shopify 平台網站成交金額（GMV）年增 32% 至 541 億美元，高於分析師預估的 526 億美元。

Airbnb(ABNB-US) 早盤上漲 2.17%，至每股 184.06 美元。

隨著新冠疫情持續緩解，Airbnb 第四季繳出亮眼成績單，營收年增 78% 至 15.3 億美元，每股獲利報 0.08 美元，雙雙優於市場預估的 14.6 億與 0.03 美元。

Airbnb 預估 2022 年第一季訂房晚數將大幅超越 2019 年第一季的水準。營收估計 14.1 億美元至 14.8 億美元之間，高於分析師估計的 12.4 億美元。

Roblox(RBLX-US) 早盤下跌 20.36%，至每股 58.18 美元。

線上遊戲平台 Roblox 第四季財報表現不佳，儘管營收年增 83% 至 5.68 億美元，遞延營收年增 20% 至 7.7 億美元，但後者低於華爾街分析師預估的 7.72 億美元，上季每股虧損 0.25 美元，也高於市場預估虧損 0.13 美元。遞延收入指玩家已購買但尚未使用的 Robux (遊戲內貨幣)。

關鍵經濟數據：

美國 1 月零售額銷售月增 3.8%，預估值為 2%，前值為 - 1.9%

美國 1 月進口物價指數月增 2%，預估值為 1.2%，前值為 - 0.2%

美國 1 月工業生產指數月增 1.4%，預估值為 0.5%，前值為 - 0.1%

華爾街分析：

瑞銀（UBS）財務顧問 Brenda O’Connor Juanas 表示，由於俄烏衝突仍未明朗，再加上美國通膨高居不下，市場上的波動性與不確定性將會加劇。

摩根大通資產管理公司市場和投資策略主席 Michael Cembales 表示，最新的通膨數據打破「通膨純粹只是暫時的」理論，在去年 9 月市場認為 Fed 升息幅度不到一次後，市場觀察人士預估今年將出現 6 至 7 次升息，其中一部份人主張升息 2 碼而非 1 碼。

景順投資管理公司模型投資組合服務總監 Ben Gutteridge 表示，Fed 關心的是長期通膨狀況，至少從債券市場的角度來看，通膨似乎仍然相當溫和，認為沒有必要升息 6 次或 7 次，雖然目前市場已認定這點。

企業諮詢機構 AirGuide 的主管 Michael Langford 表示，展望未來，在核心投資者中，美元是比黃金更受青睞的避險資產，並可能因烏克蘭危機的進一步緩和而下跌，這將促使黃金反彈，反之亦然。