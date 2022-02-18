〈美股熱門股〉Novavax疫苗獲加拿大批准18歲以上成人施打

Novavax 新冠疫苗周四（17 日）獲加拿大批准 18 歲以上成年人使用，這是加拿大批准使用的第五隻疫苗，Novavax 盤中股價受此消息激勵漲近 2%。

加拿大衛生部聲明 Novavax 的新冠疫苗僅適用於 18 歲以上成人，該疫苗對 18 歲以下人群的安全性與有效性尚未獲的證實，目前已向 Novavax 購買 5,200 萬劑疫苗，並可能再購買最多 2,400 萬劑疫苗。

Novavax 的次單位蛋白疫苗 Nuxavoxid 使用的是比 mRNA 更成熟的技術，mRNA 技術為目前兩隻常用疫苗公司輝瑞 (PFE-US) 與莫德納 (MRNA-US) 採用。一些專家表示，Novavax 的疫苗技術較能說服尚未施打疫苗的人群接種，因為這些人多半對新穎的 mRNA 技術存疑。

然而，Novavax 的疫苗一直受到供應、製造以及監管問題困擾，該公司計劃在 2022 年向全球供應 20 億劑新冠疫苗，但目前僅交付一小部分，而且此前 Novavax 也推遲第一季在歐洲與低收入國家的疫苗運送。

該公司預估將在第一季向歐洲供應 2,700 萬劑疫苗，但並未提供期間疫苗配送的數據指引。Novavax 的新冠疫苗目前正在接受美國食品和藥物管理局 (FDA) 審查，不過已獲世衛組織（WHO）與歐盟批准使用。

截稿前，Novavax(NVAX-US) 盤中股價上漲 1.74%，每股暫報 88.06 美元。