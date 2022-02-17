〈紐約匯市〉Fed 1月會議紀錄沒有想像中鷹派 美元走軟

美元兌一籃子主要貨幣周三 (16 日) 下滑，觸及上周五以來最低，因聯準會 (Fed) 公布的 1 月會議紀錄顯示決策官員並未設下特定升息步調，內容沒有想像中強硬。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.3%，低於 96。

歐元兌美元上揚 0.2% 至 1.1383 美元。美元兌瑞士法郎下滑 0.4%，兌日圓也貶值 0.2%。

根據周三公布的 1 月 25 至 26 日會議紀錄，與會官員同意，由於通膨影響力日益增強且就業強勁，已經到了緊縮貨幣政策的時候，但任何決策都取決於下次會議前公布的經濟數據。

策略師表示，會議紀錄沒有投資人原本擔心的鷹派。Monex USA 交易副總裁 John Doyle 說：「與會官員沒有原本想的激進，這已反映在美元的溫和拋售上。」

但他說，會議紀錄是在 1 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者價格指數 (PPI) 之前發布的，由於兩項數據遠高於預期，因此不會只憑會議紀錄來評估貨幣政策展望。

聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 本周稍早重申支持 Fed 加速升息，而美國周三公布強於預期的零售銷售數據，強化了這個觀點。

投資人也持續觀察地緣政治消息，儘管俄國宣稱已自邊境撤離部分兵力，但美國和北約 (NATO) 表示，俄國仍持續在烏克蘭邊境集結軍力。

俄羅斯盧布兌美元持續回升，上揚 0.73% 至 75.14 盧布兌 1 美元。

油價稍早攀漲，帶動加幣兌美元升值 0.33%，報 1.27 加幣兌 1 美元。

英鎊勁揚 0.44% 至 1.3593 美元，周三公布的數據顯示，英國 1 月通膨率升至 5.5%，是近 30 年高點，略高於市場預估的持平於 5.4%。

英國央行 (BOE) 從去年 12 月至今已經兩度升息，把利率從 0.1% 提高到 0.5%，金融市場預期，接下來將在 3 月 17 日召開的會議，將進一步升息至 0.75% 或 1%。

加密貨幣市場方面，比特幣在紐約尾盤下跌 0.7%，報 44271 美元。

截至周四 (17 日) 台灣時間約 6:00 價格：