鉅亨美股雷達：市場關注Fed會議紀要 Roblox盤前下跌逾16%

美股重要看點：

市場關注即將公布的聯準會會議紀要。Nvidia(NVDA-US) 將在盤後公布新一季財報。美國 10 年期公債殖利率來到 2.040%，美股期貨週三 (16 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.23%，標普 500 期貨跌 0.21%，那斯達克 100 期貨跌 0.17%。

聯準會 (Fed) 將於美東時間周三下午 2 點發布 1 月會議紀錄，在通膨持續上升之下，投資人將仔細閱讀會議紀錄，以了解是否有任何進一步升息和收緊貨幣政策計畫的跡象。

美國銀行 (BofA) 在週二 (15 日) 公佈的最新調查顯示，有 30% 的受訪基金經理人認為，美股標普 500 指數可能需要較再跌 16%，跌至 3,698 點，創 2020 年 12 月以來的低點，才能實現「聯準會看跌期權」(Fed Put)，見到美國聯準會 (Fed) 出手救市。

烏俄衝突方面，俄軍周二 (15 日) 宣布部分軍隊已自烏克蘭邊境返回基地，緊張局勢似乎稍微降溫。不過，美國總統拜登在白宮最新演說中表示，俄羅斯仍可能入侵烏克蘭，仍在確認俄羅斯確實撤軍的證據。

Nvidia 預計 16 日公布財報，並可能談及 Arm 收購案破局後的影響。美國銀行認為，供應仍將是 Nvidia 可能的受限因素。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 422.67 點，或 1.22%，收 34,988.84 點。

那斯達克指數上漲 348.84 點，或 2.53%，收 14,139.76 點。

標普 500 指數上漲 69.4 點，或 1.58%，收 4,471.07 點。

費城半導體指數上漲 184.3 點，或 5.47%，收 3,554.5 點。

今日重要總經數據：

美國 1 月零售銷售月率 (%)，預估 1.8，前值 1.9

重要個股動態：

特斯拉執行長馬斯克去年大規模出售股票、行使選擇權，以及捐股做公益，累計總額將近 220 億美元，不過歸功於薪酬方案，馬斯克持股不減反增。

週一 (14 日) 提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，特斯拉執行長馬斯克去年出售價值 160 億美元的股票，去年 11 月又將 500 萬股股票捐給某間未公開名稱的慈善機構，使得馬斯克拋售特斯拉股票總額將近 220 億美元。

馬斯克目前擁有 1.726 億股特斯拉股票，即特斯拉 17% 的股份。據最新彭博全球億萬富豪排行榜，馬斯克的凈資產為 2270 億美元。馬斯克下一個薪酬方案將於 2028 年到期，馬斯克的財富資產與特斯拉持股可能再度放大。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

隨著新冠疫情持續緩解，Airbnb (ABNB-US) 周二 (15 日) 公佈 2021 會計年度第四季獲利和營收優於華爾街估計，激勵盤後股價上漲約 4%。

Airbnb 在第四季給股東的信函中表示，公司已自疫情期快速反彈，Omicron 疫情對訂房和取消預訂方面的衝擊程度低於 Delta 疫情。2020 年相比，12 月的總訂房晚數增加超過 40%。

Airbnb 預估 2022 年第一季訂房晚數將大幅超越 2019 年第一季的水準。營收估計 14.1 億美元至 14.8 億美元之間，高於分析師估計的 12.4 億美元。

ABNB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

搭上元宇宙題材的線上遊戲平台 Roblox (RBLX-US) 周二 (15 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第四季財報，營收、獲利皆低於市場預期，導致盤後股價重挫 15.28%。週三盤前下跌 16.08%。

Roblox 第四季 (截至 12/31) 營收 5.68 億美元，年增 83%，遞延營收 7.7 億美元，年增 20%，Refinitiv 調查分析師預期為 7.72 億美元；每股虧損 0.25 美元，市場預期每股虧損為 0.13 美元。

Roblox 預期，一月平均每日活躍用戶 (DAU) 已達到 5470 萬人，年增 32%，遞延收入介於 2.2 億至 2.23 億美元，年增 2-3%，並預期從 5、6 月開始，遞延收入成長將會加速。