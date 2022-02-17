台灣半導體產值去年衝破4兆元 大增26.7%

台灣半導體產業去年總產值首度突破新台幣 4 兆元、達 4.082 兆元，年增幅 26.7%。工研院產科國際所預期，今年產值可望進一步達 4.806 兆元，雖然不如 2020、2021 年達到超過 2 成的成長幅度，但年增幅也有 17.7%。

受惠晶圓代工需求暢旺，加上漲價效應帶動，去年全球半導體業產值達 5559 億美元，年增 26.2%，其中總銷售量成長 20.2%，ASP 也有 5% 的增幅。

從國內半導體業來看，據工研院產科國際所統計，台灣半導體業去年產值首度突破新台幣 4 兆元。其中，IC 設計業成長最強勁，產值達 1.21 兆元，較 2020 年大增 42.4%；IC 封裝業產與 IC 測試業產值也有超過 15% 的增幅。

IC 製造業去年產值 2.22 兆元，增加 22.4%，其中晶圓代工達 1.94 兆元，成長 19.1%，記憶體及其他製造則是 2879 億元，較 2020 年大幅成長 51%。

工研院產科國際院並預期，今年台灣 IC 設計、製造、封裝及測試業產值可望持續同步成長，其中 IC 製造業產值可望續增 22.3%，晶圓代工更將大幅成長 24%，預估整體半導體總產值將達 4.8 兆元。