31萬股民注意虎年首波除息 00878年化配息率6.1%

素有「國民存股型」ETF 之稱的國泰永續高股息 ETF(00878-TW)，是金虎年第一檔除息的高股息 ETF，今 (17) 日公告實際配息金額，每單位發放 0.3 元現金股利，年化配息率 6.1%，除息日訂在 2 月 22 日，投資人最晚只要在 2 月 21 日前持有或買進，皆可參與本次配息。

根據臺灣集中保管結算所與 Bloomberg 資料，截至上周五（2 月 11 日），00878 受益人數已達 310,550 人，衝破 31 萬人大關，規模達新台幣 403 億元，堪稱國民存股型 ETF；同時也是目前國內規模最大的 ESG 主題 ETF，可見結合高股息與 ESG 的投資理念深獲股民青睞。

00878 為季配息 ETF，此次每單位發放 0.3 元現金股利，以今日收盤價 19.62 元計算，當期配息率約 1.5%，年化配息率 6.1%。該檔 ETF 聚焦高殖利率績優股，產業配置以電子為主，金融、傳產為輔。

國泰永續高股息 ETF 經理人游日傑提醒，投資高股息 ETF 時有 3 大觀察重點：一、避免賺了股息卻賠了價差，建議投資人除關注帳面股息率以外，也要留意資本增值表現。

二、考量持股周轉率與交易費用，00878 具抗跌隨漲的優勢，屬於「存股型」的高股息 ETF，力求降低持股周轉率及交易費用，與市場上常見另一類訴求高周轉率的「交易型」高股息 ETF 有明顯區隔。

三、觀察 ETF 的填息能力，如 00878 自成立以來每季皆配息，且填息率達 100%，最快 1 天即完成填息，即便遇到去年 12 月市場回檔波動劇烈，00878 也能在 17 天填息成功，顯示為長期存股的好標的。

近期市場波動劇烈，由於美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 7.5%，超乎市場預期，且創下 40 年來新高，同時美國 10 年債殖利率應聲突破 2%，加上聯準會官員鷹派言論，衝擊市場並導致美股下挫，而與美股連動關係緊密的台股，也不免蒙受短期波動壓力。法人建議，投資人可留意結合 ESG 理念的高股息 ETF，ESG 近年深獲資金青睞，長線多頭格局不變，搭配高股息因子，有息收作為下檔保護，可提升整體投資配置的抗波動性。

游日傑表示，回顧過往記錄，以台股而言，升息循環其實是代表景氣是更確立的，初期震盪後後續仍回歸股市多頭。此外，00878 所追蹤的 MSCI 台灣 ESG 永續高股息精選 30 指數，在 2015 年至 2018 年升息期間，其含息報酬更達 31%，顯示高股息族群在升息下有助於維護資產的「購買力」。