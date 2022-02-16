〈京城銀法說〉銀行「南霸天」 有助掌握南台灣半導體S廊帶商機

京城銀 (2809-TW) 今 (16) 日舉辦線上法說會，去 (2021) 年獲利創歷史新高，現金股利可望穩定成長；由於科技業接連投資南台灣，半導體 S 廊帶成型，京城銀為「南霸天」的銀行，將有助掌握商機。

京城銀去年自結稅後純益 56.3 億元，每股純益達 5.02 元，創歷史新高；去年淨收益為 102.62 億元，年增 15%，其中，利息淨收益年成長 7%，手續費淨收益及其它收入與 2020 年相比，則分別增加 12% 及 45%。利息淨收益增加主要受惠於放款規模成長，2021 年全年放款年成長達 11%，手續費淨收益成長亦主要為授信相關所帶動。

其他收入則主要受惠於金融市場維持高檔，資產組合調整與 IFRS 預期信用損失回沖的正面挹注，因此變動幅度較大。

淨利差方面，今年可望與 2021 年約略相同或微升，升息預期與趨勢可能使存放款利差擴大，然淨利差的變化可能受資產組合調整影響。

資產品質方面，京城銀於去年 12 月一次性認列台開公司全額債權損失 22.97 億元，2021 年逾期放款比率 0.02%、逾期放款覆蓋率 8277.51%、全體放款覆蓋率 1.51%。

京城銀表示，該行向來在放款審核及風險控管上以嚴謹態度看待，對台開的放款多為擔保性質，因此未來隨著資產保全作業進行將可望逐步處分回沖獲利，預估對長期整體營運影響有限。

展望 2022 年，由於台灣經濟成長動能可望持續強勁，主計處預測今年經濟成長率為 4.15%，京城銀審慎樂觀看法不變；長期來看，由於科技產業接連公佈在南台灣的資本支出計畫，加上近年台商回流的趨勢，預期未來幾年產業將持續投資南台灣地區，南部地區持續展現經濟活力，而京城銀有七成以上的營運據點位於南台灣，將有助於把握此地區的商機。

至於股利政策，京城銀表示，京城銀 2021 年在全年獲利保持高水準下，可望維持現金股利穩定或成長，維持符合「一致性」和「穩定性」的長期股利政策，然仍需待董事會最終決議。