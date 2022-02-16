對地緣政治和Fed會議紀錄念茲在茲 美債殖利率走勢分歧

美國國債殖利率周三 (16 日) 早盤漲跌互現，因為投資人的注意力仍然集中在地緣政治緊張局勢以及經濟數據發布上。

指標 10 年期美國國債殖利率幾乎沒有變動，美東時間清晨 6 點為 2.04%，小跌 0.5 個基點。30 年期美國國債殖利率下跌 1.2 個基點至 2.349%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

本周投資人的注意力一直集中在俄羅斯可能入侵烏克蘭的日益擔憂上。

在俄羅斯周二 (15 日) 宣布已開始將部分部隊從烏克蘭邊境撤回駐地後，全球市場大漲。隨著投資人拋售避險資產，地緣政治緊張局勢有望緩和，美國國債殖利率也走高。

不過在在周二下午的一次講話中，美國總統拜登淡化了克里姆林宮的說法，「我們還沒有證實俄羅斯軍隊正在返回他們的基地。事實上，我們的分析人士認為，他們仍然處於非常危險的境地。」他並補充說烏克蘭邊境仍有超過 15 萬名士兵。

與此同時，聯準會 (Fed) 將於美東時間周三下午 2 點發布 1 月會議紀錄。在通膨持續上升之下，投資人將仔細閱讀會議紀錄，以了解是否有任何進一步升息和收緊貨幣政策計畫的跡象。

Invesco 模型投資組合服務主管古特里吉 (Ben Gutteridge) 表示，「最終 Fed 關注的是長期通膨，至少根據債券市場的現況，這似乎仍然相當溫和。」「因此，我認為 Fed 不至於有必要實施目前市場定價的 6 或 7 次升息。」

1 月零售銷售數據將於美東時間上午 8:30 公布。經濟學家預計將顯示 1 月銷售額成長 2.1%，而 12 月則是下降 1.9%。

1 月進出口物價也定於美東時間上午 8:30 發布。

1 月工業生產指數將於美東時間上午 9 點 15 分公布。

2 月全國房屋建築商協會住房指數定於美東時間上午 10 點公布。

周三將拍賣 400 億美元的 119 天期國庫券和 190 億美元的 20 年期國庫券。