美債殖利率飆高+除息在即 債券ETF分批布局買點浮現

美國聯準會升息預期加速，美債殖利率飆至兩年高點，台股掛牌債券 ETF 殖利率水準跟著提升。目前美國公債價格為近年的相對低點，以過去經驗來看，即使是升息環境，美國公債長期投資仍交出正報酬，在目前債券價格偏低、殖利率上揚的情況，加上除息在即，是進場布局美國公債 ETF 的不錯時機。

元大投信表示，觀察 2004 年及 2016 年聯準會升息階段，美國公債市場在升息前修正後，升息期間皆轉向偏多趨勢。彭博資訊統計，在 2004 年 5 月至 2006 年 6 月，元大美債 20 年 ETF 所追蹤的 ICE 美國政府 20 + 年期債券指數，累積漲幅達 12.1%；其後 2016 年 11 月至 2018 年 12 月的升息循環，該指數漲幅也有 6.2%。

國內債券 ETF「人氣王」的元大美債 20 年 ETF(00679B-TW) 第一階段公告將在 2 月 22 日除息，每單位預估配息 0.23 元，而元大 10 年 IG 銀行債 ETF(00786B-TW) 預計同步在 22 日除息，每單位預估配息 0.36 元。

法人指出，近期市場預測聯準會加速緊縮，債券價格再現震盪，不過考量聯準會控管市場風險及政策透明度的操作習慣，實際貨幣政策應比預期溫和，債券價格已有過度修正的情形。



以元大美債 20 年 ETF 觀察，該 ETF 在最近三次除息（2021 年第 2 季至 2021 年第 4 季）的金額皆為 0.22 元，本次 2 月配息金額隨債市殖利率走升，增加到 0.23 元，也是 2020 年 2 月當季配息 0.23 元以來最多。

看準債券價格下跌，殖利率走升，近期投資人已搶先低接債券 ETF。櫃買中心統計，今年以來到 2 月 7 日為止，元大美債 20 年 ETF 日均量增加到 1,815 張，較去年第 4 季的均量 534 張，成長超過 239%。

元大投信建議，投資人因應行情震盪，可在股票部位外，適度布局債券資產；對於升息題材有興趣的投資人，還能同步留意銀行債 ETF 信用利差收斂的投資機會。

元大投信提醒，投資人參與 ETF 配息時，除息交易會將配息金額自 ETF 淨值中扣除，因此投資人關注 ETF 的配息表現外，應同步留意其報酬表現，另當 ETF 的配息率較高時，可能因市場短期買氣增加而有溢價偏高的情形，交易前須留意 ETF 折溢價狀況。