〈能源盤後〉俄稱部分退兵 原油自7年高點大跌近4%

在周一收登 7 年多高點後，原油期貨價格周二 (15 日) 大跌近 4%，係因俄國表示，一些集結在烏俄邊境的軍隊已返回其基地，緩解了市場對俄國入侵烏克蘭的擔憂。

能源商品價格

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.39 美元或近 3.6%，收每桶 92.07 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.20 美元或 3.3%，收每桶 93.28 美元。

最近月 WTI 和 Brent 周一均創下 2014 年 9 月 29 日以來最高收盤價。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲近 2.7%，收每百萬 Btu 4.306 美元。

3 月交割的汽油期貨價格大跌 4%，收近每加侖 2.669 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下挫近 3.5%，收每加侖 2.86 美元。

市場推動力

俄國周二表示已部分退兵，緩解了市場對俄烏大戰的擔憂，儘管烏克蘭總統對此仍有質疑。此前一日，俄國外長 Sergei Lavrov 表示，俄國準備與美國及其盟國就導致烏克蘭危機的安全問題進行對話。

對俄國入侵烏克蘭的擔憂情緒被視為近期原油上漲的因素，這推升 WTI 和 Brent 原油均接近每桶 100 美元關卡。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「關鍵問題是，現在市場上存有多少『烏克蘭戰爭溢價』，在原本烏俄局勢擴散的情況下，如果俄羅斯真的退兵，那油價會下跌 10 或 20 美元？」

「不管答案是多少，現實是當市場找到那個數字後，石油就會重啟上漲。在此緊張局勢之前，全球石油庫存就已緊繃，在烏俄一切可望冷靜下來後，全球石油庫存仍將緊繃。」

Sevens Report Research 分析師周二指出，在需求強勁的情況下，OPEC + 集體產量持續低於目標，有鑑於此，「阻力最小的路徑仍是上行，WTI 原油中期目標在每桶 105 美元。」

石油交易者也在等待周三 EIA 公布的美國石油供應數據。根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 的調查，分析師平均預期上周 (2/11 止) 原油庫存下降 20 萬桶、汽油庫存下降 90 萬桶、蒸餾油庫存下降 100 萬桶。

