歐盟擬投資60億歐元建置近地衛星網路 挑戰SpaceX和亞馬遜

雖然一度遭到反對，歐盟執委會仍批准一項 60 億歐元的衛星聯網系統計畫，以與亞馬遜 (AMZN-US) 和 SpaceX 等公司競爭。

之前執委會曾提出加密寬頻覆蓋的建議，但兩次都被歐盟委員會的監管審查委員會拒絕。負責評估的委員會認為，該方案只是浪費金錢並與商業服務競爭。

這項《安全聯接》(The Secured Connectivity) 法規是內部市場專員 Thierry Breton 的心血結晶，他希望歐盟在低地球軌道 (LEO) 上建立第三個衛星系統，用於安全通訊和聯網接入。歐盟已經擁有全球導航系統伽利略 (Galileo) 和用於地球觀測的哥白尼 (Copernicus)。

新系統的訊號將被加密並提供給歐洲和非洲，以使非洲大陸在中國之外有第二個選擇。它還將在寬頻網絡受到網路攻擊時提供備份。

Breton 周二 (15 日) 在 Strasbourg 的新聞發布會上說：「就我們的戰略和技術主權而言，這極為重要。」

該計畫仍需得到歐洲議會和歐盟成員國的批准。一位外交官表示，雖然有幾個國家對此有所保留，但不會阻止。

該委員會將與包括空中巴士、SES 和 Eutelsat 在內的公司簽約，為該項目進行技術研究。經營成本很高，近地衛星大約每 5 到 7 年就要更換一次。

歐盟是在英國於 2020 年收購衛星營運商 OneWeb 的股份後，萌生了近地衛星的想法。去年，法國政府持股的 Eutelsat 投資了 OneWeb，讓人質疑 Eutelsat 是否可以加入這項歐盟方案。

SpaceX 由特斯拉 (TSLA-US) 聯合創始人馬斯克 (Elon Musk) 擁有，以 Starlink 之名發射了近 2000 顆衛星，並已申請發射 4 萬多顆衛星。

亞馬遜的 Kuiper 計劃將發射 3000 多顆衛星。

歐盟打算向沒有寬頻的偏遠地區消費者提供服務。但 Starlink 大力補貼接收所需的硬體，僅收 499 美元，而其成本至少是 4 倍起跳。在美國，衛星寬頻網路每月收費 99 美元，大約是光纖服務價格的 2 倍。