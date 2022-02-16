三星電子工會威脅罷工 仍盼續推進薪資談判

根據韓媒報導，因此前在薪資談判提出的加薪和夏季特休條件未獲滿足，三星電子 (Samsung Electronics) 工會威脅，將推動公司創立逾 50 年以來首次罷工，但仍盼望繼續推進與公司管理層的薪資談判。

韓國國家勞動關係委員會本週稍早結束三星電子與工會的仲裁行動，政府調停宣告失敗，工會代表週三在首爾市中心的三星總部舉行集會，呼籲縮小員工間的薪資差距，並提供有薪假和更好的健保福利。

代表三星電子四個工會的其中一位工會負責人 Kim Hang-yeol 表示，將繼續討論推進薪資談判的各種可能選擇，罷工就是其中一個選項，若沒有其他選擇，則工會可能舉行罷工。

工會去年底迄今與三星電子管理層進行十幾輪談判後，在 2 月 4 日提出仲裁申請，仲裁期間呼籲公司今年對每位員工實施 1000 萬韓元的基本加薪，以縮小薪資差距並減少過度競爭，同時也呼籲，公司在計算員工薪資獎勵時必須提高透明度，工會認為，這也是導致員工薪資差距擴大的原因之一。

目前還無法確定罷工對營運的潛在影響，在三星電子的四個工會當中，全國三星電子工會 (National Samsung Electronics Union) 為規模最大的工會，涵蓋約 4500 名成員，約佔三星電子總員工數的 4%。

儘管對工作條件和薪資不平等等狀況感到不滿，三星工會成員之一的 Lee Hyun-kuk 也坦承，他們不希望讓晶片產線陷入罷工，這會讓工會成為全民公敵。工會拒絕透露有多少成員在晶片部門。

三星電子則透過聲明表示，將繼續與工會進行對話，且正在盡一切努力達成協議。