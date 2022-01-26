西安解封！三星宣布當地工廠恢復正常生產

南韓三星電子週三 (26 日) 發出新聞稿，宣布該公司設在中國西安的半導體工廠已於 26 日當天恢復正常運作。西安工廠是三星電子在南韓之外的唯一一座記憶體晶片工廠，占三星 NAND 快閃記憶體總生產量的 42.5%，占全球 NAND 快閃記憶體總生產量的 15.3%。

三星表示，由於西安當地的 COVID-19 相關防疫舉措已走向緩和，西安工廠的運作也因此恢復正常。此次西安生產線從縮小營運到恢復正常，前後共經歷 28 天時間。

中國陝西省西安市先前因疫情關係，自 2021 年 12 月 23 日開始封城，三星的西安工廠也從 12 月 29 日起，縮小該工廠兩條生產線的營運規模。

不過，這回西安在封城 32 天之後，已於 2022 年 1 月 24 日宣布全面解封，三星西安工廠也得以恢復正常生產。

業界在一開始時預估，如果西安封城陷入長期化，記憶體晶片行情和全球供應鏈都將遭受波及。不過 TrendForce 等分析機構則表示，西安封城不會對當地工廠的營運造成太大影響，認為 NAND 價格所受的影響有限。

三星也提到，分公司及協力廠商的全體同仁健康和安全都沒有異狀，在眾人努力下，客戶服務方面也沒有問題發生。