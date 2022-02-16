歐洲央行可能在第3季結束購債計畫

歐洲央行（ECB）管理委員會委員 Francois Villeroy de Galhau 表示，央行可能會在第 3 季結束淨資產購買計畫，但不會立即調高利率。

CNBC 報導，Villeroy 周二（15 日）說，通膨飆升與地緣政治風險，意味央行在 3 月 10 日再次開會時，應考慮到一定程度的「選擇性」；「對我來說，選擇性增加，意味我們應該決定淨資產購買結束的日期... 我認為時間點可能在第 3 季度，但央行官員需要討論確切時間點。」

ECB 規模 1.85 兆歐元（2.19 兆美元）的「新冠疫情緊急購債計畫」（PEPP），將在 3 月退場，但 ECB 將擴大「資產購買計畫」（APP），以確保 PEPP 順利退場。

目前 ECB 的 APP 每月購債規模為 200 億歐元，第 2 季將擴大至 400 億歐元，第 3 季降至 300 億歐元，並在必要時降至 200 億歐元。ECB 並計劃停止所有購債計畫後，很快就會升息。

不過，Villeroy 在 15 日表示，央行官員可能調整這些階段的時間表，並刪除前瞻指引中「很快」（shortly）一詞。這意味若 ECB 在第 3 季度結束購債計畫，不代表會立刻在第 4 季調高利率。

Villeroy 說，對於向外界傳達央行立場，前瞻指引很重要，但不應導致自己綁手綁腳，尤其是在不確定的時期，「我們遵循自己的順序，有一條清晰的曲線，我們可以在 3 月決定第一步。」