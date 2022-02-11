三星2021年擠下OPPO 重回東南亞智慧型手機市占冠軍

南韓三星電子的智慧型手機，去年在印尼、泰國、越南、菲律賓這四個東南亞主要國家，市占率成長 0.9% 至 20.7%，擠下中國 OPPO 重回市占冠軍。

根據研調機構 Counterpoint Research 週五 (11 日) 發布的最新統計數據，2021 年東南亞四個主要國家 (印尼、泰國、越南、菲律賓) 智慧型手機市占率，三星以 20.7% 奪冠，第二到五名分別為 OPPO(19.9%)、vivo(17%)、小米 (15%)、realme(12.5%)。

和 2020 年的成績相比，三星進步 0.9%、OPPO 退步 1.2%、vivo 退步 1.5%、小米進步 1.5%、realme 進步 0.6%。

分析師 Glen Cardoza 評論道，三星去年中雖然因為越南工廠的生產問題而對出貨造成影響，不過下半年市占就明顯恢復，其中，Galaxy A 系列是核心所在。

雖然三星在該地區重新站上市占冠軍，不過中國品牌和蘋果 (AAPL-US) 的成長則更引矚目，特別是小米、蘋果和 realme，去年紛紛在前述四個國家創下銷量新高。小米下半年銷量雖受到零件短缺拖累，但是全年銷量仍較前年成長 17%，同期間蘋果 iPhone12 和 iPhone13 銷量增加 68%；尤其在越南市場的 iPhone 銷量年增 119%、市占 9%，僅次於三星 (34%)、OPPO(19%)、小米 (13%) 和 vivo(11%)。

另一方面，去年東南亞四國的智慧型手機銷售量年增 5% 至 9600 萬支、逼近 1 億大關，且 ASP(平均銷售價格) 也上揚，該地區在 2020 年所賣出的智慧型手機當中，有 55% 的售價不到 150 美元，但是到了 2021 年該比例已降至 38%。

Cardoza 預估，今年東南亞的智慧型手機市場可能較前一年成長 5%，原因在於，隨著觀光客和雇用人數的增加而在購買心理出現改善，還有 5G 市場的擴張和通訊業者間的競爭，以及智慧型手機升級的需求等。