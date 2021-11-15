〈航空客運迎復甦〉空巴估每年市場將成長3.9% 亞洲成長最快

全球主要飛機製造商空中巴士今 (15) 日指出，儘管新冠疫情令這兩年航空客運市場處於停滯狀態，不過，隨著全球經濟和商業活動復甦，預料客運市場將重回每年 3.9% 速度成長，貨運也將以每年 2.7% 速度持續成長，樂觀看待航空服務業將快速回升，又以亞洲成長最快。

空巴指出，在全球經濟回升，搭機旅行次數最多的中產階級，未來 20 年間將增加 20 億人，占全球人口 63%，亞洲將是全球成長最快市場，尤其中國國內市場將成全球最大市場。

空巴預見空運未來 20 年的需求重心，將逐漸從機隊成長轉移至汰除舊式耗油飛機，帶來大約 39000 架新造客機和貨機的需求，預估有 15250 架來自汰舊換新。

空巴進一步預估，未來 20 年飛機需求中，約有 29700 架為 A220 和 A320 家族等級的小型飛機，以及 5300 架 A321XLR 和 A330neo 等級的中型飛機，而 A350 的大型飛機至 2040 年將有約 4000 架。

另一方面，受惠於跨境電商趨勢，空巴預期，快遞業將於每年 4.7% 速度成長，使航空貨運以每年 2.7% 速度成長，未來 20 年間全球將需要約 2440 架貨機，其中有 880 架為新造貨機。