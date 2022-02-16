美銀：經理人持股創下10年新低 是時候逢低買進科技股

在市場預期美聯準會 (Fed) 即將升息之際，投資人紛紛拋售科技股。美國銀行 (BofA) 表示，10 年多來基金經理人所持有的科技股比重從未如此低，但對於長線的投資人來說，現在逢低買進科技股會是個明智的選擇。

根據美國銀行 2 月份對基金經理人的一項調查，共同基金和避險基金減碼科技股的比例，相較增持科技股多出了 10 個百分點，創下 2006 年 8 月以來調查的新低。

同時，科技股淨加碼比例在 2 月份相較上個月也下跌了 10 個百分點，表明投資者一直在拋售科技股。

報導指出，拋售背後的主因是今年長債殖利率的上升，較高的殖利率會降低科技公司未來獲利的貼現價值。儘管如此，美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 仍然建議，應該要逆勢而行，呼籲投資人「做多美國科技股」。

Hartnett 認為，在經歷了這一波的跌勢後，科技股的估值已經降低很多。那斯達克指數中的成分股預計本益比為 27.4 倍，低於去年 11 月 19 日時的高點 32.7 倍。

此外，從歷史上來看，Fed 升息後，科技股報酬通常高於大盤。Evercore 的數據顯示，自 1994 年以來，在各個經濟周期中，首次升息後的 6 個月內，科技股的表現平均優於大盤 8%。並且，在首次上息後的 12 個月內，科技股表現較大盤高出 13%。