永豐證：虎年選股看四大方向 估美股今年是「慢牛」

進入虎年後全球股市呈現大幅來回震盪，永豐金證券指出，在去年基期高和烏俄緊張的情勢下，目前投資情緒偏向謹慎，虎年市場主要由經濟轉強、升息、通膨三大因素交織，預期美股仍將呈慢牛行情，投資布局建議回歸基本面、關注表現強勢凌駕大盤的產業，如能源、金融、房地產，以及半導體設備與製造商，而醫療類股或黃金則可做為適度避險的選擇。

永豐金證券策略分析師陳泓睿分析，美股 1 月股市下跌主因包括有過去三年大漲翻倍、Fed 加速緊縮貨幣政策、殖利率攀升、部分企業獲利不如預期、烏俄緊張升級等，惟近期公布的非農就業和 GDP 等數據顯示樂觀，經濟表現仍強勁。

陳泓睿強調，升息的不確定性消除，加上疫情、經濟成長與通膨皆已觸頂，市場反而迎來安寧，虎年美股雖然不易重演去年隨手都有 10-20% 的漲幅，但依舊看好今年會是慢牛行情。

不過，陳泓睿也提醒，今年投資難度上升，升息腳步接近殖利率攀升，市場流動性將逐步緊縮，預料第一次升息前波動加劇。

而在選股上，陳泓睿說，華爾街一致推崇金融股是升息受惠股，而能源與大宗商品也將繼續受惠於通膨、能源轉型、地緣政治風險與經濟復甦；至於晶片市場持續供不應求，相關半導體設備與製造商也可望受惠。