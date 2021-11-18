Fisker電動SUV洛杉磯車展亮相 號稱續航贏過特斯拉Model Y

美國電動車新創公司 Fisker(FSR-US) 周三（17 日）在洛杉磯車展（LA Auto Show）上發表電動休旅車（SUV）Ocean，並宣稱該款休旅稱續航里程更勝特斯拉的 Model Y，預計明年 11 月開始生產。

Fisker 的電動休旅車 Ocean 將加入 Lucid(LCID-US) 的行列，一同挑戰特斯拉在電池技術方面的領先地位。後者旗下車款 Lucid Air Dream 今年 9 月獲美國環保署認證，充電後續航力可達 520 英里（約 836 公里），超越特斯拉 Model S。

Fisker 表示，該公司利用中國電池製造商寧德時代（CATL）的技術，使其售價 68,999 美元的旗艦版休旅車 Ocean Extreme SUV，每次充電後續航里程有望超過 350 英里（約 563 公里），而中階款的 Ocean Ultra SUV 則能達到 340 英里（約 547 公里），售價為 49,999 美元。

相比之下，特斯拉 (TSLA-US) 售價 58,900 美元的 Model Y 續航里程僅有 330 英里（約 531 公里），不論價格或續航力都輸給 Fisker 中階款電動 SUV。

在電池方面，Fisker 的旗艦款與中階款 SUV 採用鎳錳鈷電池（NMC），而另一入門款車型 Ocean Sport 則採用磷酸鋰鐵電池組（LFP），售價為 37,499 美元，每次充電後續航力可達 250 英里（約 402 公里）。

電動車與電池製造商正競相提高產量，並開發先進的車用電池，預計未來幾年其需求將會成長。