傳蘋果下月發表搭載M2晶片的13吋MacBook Pro 外觀設計不變

科技媒體 MacRumors 週二 (15 日) 援引供應鏈消息人士報導，蘋果 (AAPL-US) 將於下月發表搭載 M2 晶片的 MacBook Pro，但不會有重大的設計變動，外型和螢幕尺寸均保留與現有搭載 M1 晶片 MacBook Pro 相同的設計。

報導指出，更新版的 MacBook Pro 仍將維持 13 吋螢幕，並保留 Touch Bar，不會像 14 吋和 16 吋 MacBook Pro 一樣採用瀏海設計，也沒有支援 120 Hz ProMotion 螢幕更新率，也就是說，更新版 MacBook Pro 唯一的變動就是 M2 晶片。

上述消息取自一位與蘋果供應鏈具有密切關聯的人士，該名人士此前對 14 吋和 16 吋 MacBook Pro 將採用瀏海設計，且不支援 Face ID 的揭露，最終都成功獲得證實。

事實上，上述消息也和 DIGITIMES 上週的報導內容一致，DIGITIMES 引述的供應鏈消息人士還稱，除了處理器之外，更新版 MacBook Pro 的其他零件規格幾乎都和現有搭載 M1 晶片的 MacBook Pro 相同。

彭博科技記者 Mark Gurman 近期也透露蘋果將在今年發布 M2 晶片版本 MacBook Pro 的消息，值得注意的是，與 MacRumors 報導不同之處在於，Gurman 認為除了缺少 ProMotion 之外，更新版的 13 吋 MacBook Pro 也不會有 Touch Bar。

除了 M2 晶片版的 MacBook Pro 外，Gurman 預計，傳聞將在 3 月 8 日舉行的蘋果春季發表會，至少會發布一款新的 Mac 電腦，預計蘋果還將發布新的 iPhone SE 和 iPad Air，兩者均有望搭載 A15 晶片並支援 5G 功能。