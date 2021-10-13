Fisker：將於鴻海俄州廠生產Pear平價電動車

繼鴻海 (2317-TW) 本月初宣布入股美電動皮卡新創 Lordstown (RIDE-US) 並斥資 2.3 億美元買下俄州車廠後，另一電動車新創合作廠商 Fisker 近日證實，旗下 Pear 平價電動車將於該工廠生產。

根據鴻海 5 月和 Fisker (FSR-US) 敲定合作協議，鴻海未來將負責生產 Fisker 平價電動車，並計劃運用鴻海電動車平台的修改版研發新車。

Fisker 執行長 Henrik Fisker 在接受俄亥俄州地方報 Morning Journal 採訪時表示，若鴻海順利收購 Lordstown 廠且完成交易後，計劃一同在該廠製造 Pear 平價車款。

鴻海本月初與 Lordstown 達成不具約束力的合作協議，總交易價值 2.8 億美元，鴻海願以 2.3 億美元買下 Lordstown 俄亥俄州車廠，並投資 5000 萬美元取得普通股，預計將於未來幾個月內完成的交易。

Fisker 表示，自家 Pear 計畫未來仍需要有自己的生產線。為分攤成本，該公司將與鴻海合資並分潤，且也不排除與 Lordstown 在車輛烤漆、物流等領域合作。

若計畫進度順利，Pear 有望在 2024 年生產，目標全球年銷量與產量最高達到 25 萬輛。Fisker 的 Ocean 休旅車則預計明年底量產，由奧地利的 Magna Steyr 代工。