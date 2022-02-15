WTO：全球供應鏈瓶頸有望在未來數月內緩解

據報導，世界貿易組織 (WTO) 首席經濟學家 Robert Koopman 在週一 (14 日) 表示，如今全球貿易所面臨的瓶頸，主要是因為需求的激增，而不是供應鏈的問題，預期在未來幾個月內壓力將會緩解。

WTO 在去年 10 月份曾預期，商品需求將在 2022 年初放緩。然而，那是在 Omicron 變種病毒爆發導致經濟活動受到限制之前。Koopman 表示，有鑑於消費者不能或不願外出用餐或進行旅遊，消費者支出持續轉向商品而非服務。

Koopman 說道，對於商品貿易來說，過度需求造成了 2/3 至 3/4 的短缺。但是在適當積極且快速的財政和貨幣政策支持下，需求出現結構性轉變，才使得很多人多次提到供應鏈中斷。

供應鏈問題在汽車業中尤其明顯，或者對於正在適應將生產從中國轉向越南、馬來西亞或印尼等國的企業受到更多的干擾。

Koopman 也指出，如今美國港口船舶積壓數量和二手車價格等領先指標正逐漸回落，美國港口的運輸量也已經有所回升。

「我非常有信心，在未來 3、4 個月內，將能看到通膨壓力減輕。」Koopman 指的是大多數的貿易商品，並且假設不會出現新的地緣政治或疫情衝擊。

全球第二大航運巨頭馬士基 (Maersk) 日前也預測，供應鏈問題將持續到今年第二季，然後在今年下半年有所緩解。馬士基執行長 Soren Skou 表示，因塞港、缺櫃及消費者需求激增支撐創紀錄的高運費，馬士基也藉此在 2021 年實現史上最佳的盈利。