巴克萊看好中國電動車市場 點名這三家將享譽國內外

巴克萊分析師邵炯 (Jiong Shao) 周二開始追蹤蔚來汽車 (NIO-US)、小鵬汽車 (XPEV-US) 和理想汽車 (LI-US) 並給予加碼評級，其報告指出，這些公司不僅「有機會在中國擁有相當大的市占，同時也可在世界舞台上打造主導地位。」

邵指出中國的電動汽車市場是全球最大的市場，每年出售的車輛約占全球份額中的 25% 至 30%。

他指出，發展先進電動車和自動駕駛技術並出口全球是中國優先政策，一如中國智慧手機廠近年來的作為一樣，一些領先的電動車廠已開始在歐洲銷售其產品。

針對個別評論上述公司，邵表示，針對蔚來汽車增長的擔憂「現在應該有所緩解」，因為該公司 3 月將把現有工廠的產能都翻升一倍。他給予蔚來汽車股票的目標價是 34 美元。周二蔚來上漲 2.92%，收 24.69 美元。

邵給予理想汽車股票 38 美元目標價，周二上漲 1.29%，收 29 美元。

但他質疑理想汽車目前單一模式策略，認為該策略難以奏效，唯獨蘋果 (AAPL-US) 是「單一型號策略」領域的特例。

「蘋果是特例，可以或多或少維持單一型號的策略 (不同顏色或內部儲存空間大小通常不被視為不同型號)，但包括福特、特斯拉等公司都無法長久堅守這樣的策略。 」蘋果是一個封閉系統，因此可以奢侈地「告知」消費者他們想要或需要什麼，但大多數產品都是適合開放系統的市場。

針對小鵬汽車，邵表示，考量該公司的市場定位，其混合經營方式 (直營門市與第三方經銷商) 非常明智。他給予小鵬汽車 45 美元目標價，小鵬汽車周二小升 0.84% 至 37.17 美元。