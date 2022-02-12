美加物流癱瘓露曙光  加國下令驅逐示威者

加拿大卡車司機因反對疫苗令發起抗議行動，封鎖美加邊境大橋，嚴重影響北美製造業生產，加拿大法院週五 (11 日) 下令禁止封鎖邊境，允許加國警方驅逐示威者。

加拿大安大略省高等法院首席法官 Geoffrey Morawetz 週五表示，加國溫莎市和汽車工業代表申請法院命令，他已下令禁止封鎖邊境，批准警方強行驅逐抗議者，主要目地是確保交通暢通。

加拿大法院週五下令禁止封鎖邊境 (圖片：AFP)

加拿大安大略省省長福特 (Doug Ford) 週五宣布，該省進入緊急狀態並已頒令禁止封鎖邊境，違者將處以最高 10 萬美元罰款和一年監禁，希望盡一切所能結束混亂狀況。

加拿大 1 月 15 日強制要求跨境卡車司機施打 COVID-19 疫苗，引發加拿大卡車司機強烈反彈，大批示威者癱瘓美加重要貿易通道「大使橋」(Ambassador Bridge) 已長達第 5 天，大幅擾亂了北美製造業。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週五表示，拜登總統向加拿大總理杜魯道表達跨境大橋遭堵對美企與工人造成嚴重困擾，包括生產放緩、工時縮減和廠房缺料而停工，加國總理已向拜登承諾將迅速採取行動，恢復跨境大橋交通。

大使橋是北美最繁忙的國際邊境橋樑，運輸量佔美加間所有商品貿易的 25% 以上。大使橋每天約有 10,000 輛商用汽車承載著 3.25 億美元的貨物過橋，其中約有 5000 萬美元用於汽車的零組件。

(圖片：AFP)

美加兩國主要關口被堵，導致交貨延遲、零件短缺，美加物流平均癱瘓 1 天，造成的相關損失就高達 4 億美元。

通用汽車 (GM-US)、福特 (F-US)、本田汽車 (HMC-US)、豐田汽車 (TM-US) 和 Stellantis (STLA-US) 等汽車製造商本週都不得不削減或限制生產班次，福特汽車等製造商也開始尋找替代路線和空運方式來運送供應品。