〈台幣〉Fed升息恐更鷹 續貶收27.846元創逾3個月新低

美國 1 月 CPI 年增幅超乎預期，華爾街投行紛紛上修聯準會升息預期，帶動美元走強，美債殖利率飆升，外資偏向匯出，使得新台幣兌美元匯率今 (11) 日一度摜破 27.85 元重要心理關卡，但出口商隨即進場支撐抑低貶幅，終場以 27.846 元作收，貶值 2.1 分，創逾 3 個月新低，台北及元太外匯市場成交值合計 13.83 億美元。

新台幣兌美元周貶 0.06% 或 1.8 分，周線連三黑。

美元持續走強，新台幣匯率今天跟隨亞幣走貶，最高僅來到 27.821 元，最低貶至 27.859 元，看好美債殖利率走揚，壽險、投信資金積極匯出，加上外資偏向買匯，使得新台幣不斷承壓。

不過，出口商見到貶破 27.85 元，紛紛進場拋匯，讓新台幣貶幅略為收斂，終場貶 2.1 分，收在 27.846 元， 為去年 11 月初以來新低點。台北外匯市場成交金額 9.46 億美元，元太外匯市場成交金額 4.37 億美元。

台股今天震盪走跌，電子權值股無力撐盤，指數一度跌逾 140 點，回測月線，不過，金融類股跌幅收斂，台積電最後一盤翻紅助攻大盤，終場小跌 27 點，收在 18310 點，外資買超 43.91 億元，為連續 3 個交易日買超。

根據央行統計，美元指數今天大漲 0.49%，歐元、日圓重貶 0.37-0.38%，新加坡幣貶 0.22%，韓元貶 0.17%，新台幣貶 0.08%，人民幣貶 0.03%。