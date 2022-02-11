〈美股早盤〉通膨擔憂揮之不去 投資人關注Fed升息動態 美股開平

由於通膨再度創下 40 年以來新高，聯準會（Fed）升息腳步與幅度的不確定性，投資人情緒承壓，美股周五（11 日）開平後走勢分歧。截稿前，道瓊工業指數漲不到百點或 0.26%，那斯達克綜合指數跌 0.3%，標普 500 指數漲 0.1%，費半跌 0.4%。

美國債券拋售有所緩解，10 年期美國公債殖利率一度攀升至 2.036%，隨後回落至 2.001%，徘徊在 2% 水準附近，對利率最敏感的 2 年期國債殖利率繼續上漲，報 1.55%，昨（10 日）一度飆升 26 個基點，創下 2009 年以來最大單日漲幅。

美國公布的 1 月消費者物價指數（CPI）年增高達 7.5%，創下 40 年以來新高，顯示通膨不但未降溫，壓力反而進一步擴大，Fed 也將祭出政策抑制，市場擔憂升息可能會削弱經濟需求與企業獲利成長，因此股市承壓。

通膨高漲之際，聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）昨日也發表更鷹派言論，表示支持一次升息 50 基點、7 月前升息 100 個基點，並考慮可能在利率會議前展開前評估升息。芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測下月升息 2 碼機率來到 98%，全年升息 7 碼的機率攀升。

歐洲方面，歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）警告，匆忙收緊貨幣政策可能會損害歐元區經濟復甦，但 ECB 首席經濟學家 Philip Lane 則提出觀點，認為歐元區創紀錄的通膨能在央行不採取更激進的政策下獲得緩解。

歐美官員在對抗通膨之際，市場正努力適應疫情時期的刺激措施退出，美國公債殖利率曲線趨平表明，投資人預估隨 Fed 升息並縮表抑制物價壓力，經濟成長可能放緩。

此外，密西根大學 2 月消費者信心指數將於隨後公布，預測值為 67.3，前值為 67.2。

台北時間周五（11 日）22 時許截稿前：

道瓊工業指數上漲 90.74 點或 0.26%，暫報 35,332.33 點

那斯達克綜合指數下跌 42.05 點或 0.30%，暫報 14,143.07 點

標普 500 指數上漲 4.86 點或 0.11%，暫報 4,508.94 點

費半下跌 14.06 點或 0.40%，暫報 3,521.03 點

台積電 ADR 上漲 0.96% 至每股 125.87 美元

10 年期美債殖利率下跌至 2.012%

紐約輕原油上漲 1.25% 至每桶 91.00 美元

布蘭特原油上漲 1.05% 至每桶 92.37 美元

黃金下跌 0.34% 至每盎司 1,831.10 美元

美元指數上漲至 95.78

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Under Armour(UAA-US) 早盤下跌 6.25%，至每股 18.76 美元

運動服飾商 Under Armour 盤前公布強勁的第四季財報，然而該公司表示受供應鏈影響的問題可能比先前預期還嚴重，影響開盤走跌。該公司第四季（截至去年 12/31）營收年增 8% 至 15 億美元，經調整後每股獲利報 0.14 美元，皆優於 FactSet 調查預期的 14.6 億與 0.06 美元。

此外，該公司表示，今年 2 月將把會計年度年底日期從 12 月 31 日改為 3 月 31 日，下一會計年度將從 4 月 1 日開始使計算至 2023 年 3 月 31 日，因此從今年 1 月 1 日至 3 月 31 日有 3 個月的過渡期，並預估該過渡期營收成長將介於個位數的中段（mid single digit），先前預估則是個位數的前段（low-single-digit），當季每股獲利介於 0.02 至 0.03 美元。

線上房地產公司 Zillow 由於房屋銷售速度比預期快，第四季（截至去年 12/31）營收成長強勁，從去年同期的 7.895 億億美元暴增至 38.8 億美元，高於分析師預估的 29.8 億美元，上季經調整後每股虧損 0.42 美元，優於預期的每股虧損 1.07 美元。

Zillow 也給出亮眼財測，預估第一季營收將介於 31.2 億至 34.4 億美元，優於分析師預估的 32.6 億美元。

線上分期貸款平台 Affirm 公布的 2022 會計年度第二季營收雖高於分析師預期，但虧損幅度超出預期，加上第三季財測遜色拖累開盤股價下跌。Affirm 第二季（截至去年 12/31）營收年增 77%，至 3.61 億美元，優於市場預估的 3.288 億美元，但每股虧損 0.57 美元，遠高於市場預估的 0.32 美元。

此外，由於市占率流失、缺乏競爭優勢，Affirm 預估今年營收將介在 11.6 億美元至 11.9 億美元之間，低於分析師預期的 12.7 億美元。

關鍵經濟數據：

美國 2 月密大消費者信心指數終值預估 67.3，前值 67.2

華爾街分析：



渣打銀行外匯研究全球主管 Steven Englander 表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）內部可能存在意見分歧，即是否可透過積極的政策迅速降低通膨，讓通膨回到目標水準，預估聯準會（Fed）將在 3 月、5 月、6 月和 7 月升息 25 個基點，並稱 Fed 有理由進一步提前升息。

Commonwealth Financial Network 投資管理主管 Brian Price 表示，CPI 報告發表後，美股 1 月大部分時間內將普遍存在波動性回檔，在通膨數據開始減弱之前，風險資產可能會經歷一段艱難的旅程，但預估通膨在今年將隨時間推移逐漸減弱。

IG Markets 分析師 Kyle Rodda 表示，金價目前保持得相當良好，但若美債殖利率持續受到 Fed 採取鷹派行動影響，從基本面看金價可能大幅下跌。

荷蘭國際集團（ING）的商品研究主管 Warren Patterson 表示，昨天通膨數據可能給 Fed 帶來更大壓力，使其在升息方面將採取更積極的行動，某種程度上來說會讓原油與更多大宗商品承壓，此外，伊朗核談判似乎取得進展，這是抑制油價上漲的另一個因素。