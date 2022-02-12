〈美股熱門股〉Block支付應用程式Cash App前景可期 獲分析師升評

〈美股熱門股〉Block支付應用程式Cash App前景可期 獲分析師升評(圖片：AFP)
〈美股熱門股〉Block支付應用程式Cash App前景可期 獲分析師升評(圖片：AFP)

華爾街數位分析師看好 Block（前 Square）的消費者支付應用程式 Cash App 受年輕人青睞，下載量不斷攀升，再加上收購 Afterpay 後更能進一步提升 App 用戶黏著度，紛紛將 Block 升評。

美銀證券（BofA Securities）分析師 Jason Kupferberg 在周五的研究報告寫到，據分析顯示，Cash App 的估值僅為 65 億美元左右實在太低，都被投資者低估，他補充說一旦 Block 在 2 月 24 日的第四季財報中就該 App 提出前瞻性的訊息，華爾街可能會重新評估該公司估值，最終推動股價走強。

美銀看好 Block 前景展望，將該股從「中性」（Neutral）評等上調至「買入」（Buy），不過受近期科技股拋售影響，目標價從每股 221 美元下調至 185 美元

花旗集團分析師 Peter Christiansen 認同 Kupferberg 觀點，表示隨著 Cash App 在年輕用戶間越來越受歡迎，每月下載量穩步提高，預估該 App 毛利率在 2021 會計年度將成長 70% 左右。

此外，Christiansen 還對 Block 最近收購「先買後付」（BNPL）公司 Afterpay 所帶來價值持樂觀態度，認為此次收購不僅有助提高 Cash App 用戶成長與黏著度，也為建立一個強大忠誠度的支付平台鋪路，他強調 Cash App 與 Afterpay 的應用程式擁有多種功能與大量內容，因此關鍵將會是兩款 App 的整合。

花旗周五恢復對 Block 的關注，給予該股「買入」評等，目標價訂為每股 220 美元，Christiansen 認為該股目前本益比低於疫情前水準，若其第四季財報表現出色，本益比可望提高。

不過也有分析師持相反看法，Wedbush 分析師 Moshe Katri 看壞 Block 表現，將該股目標價從每股 190 美元下調至 140 美元，並重申「中性」評等。

截稿前，Block(SQ-US) 周五（11 日）盤中股價上漲 1%，每股暫報 110.01 美元，市值達 632.76 億美元

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