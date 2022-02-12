〈美股熱門股〉Block支付應用程式Cash App前景可期 獲分析師升評

華爾街數位分析師看好 Block（前 Square）的消費者支付應用程式 Cash App 受年輕人青睞，下載量不斷攀升，再加上收購 Afterpay 後更能進一步提升 App 用戶黏著度，紛紛將 Block 升評。

美銀證券（BofA Securities）分析師 Jason Kupferberg 在周五的研究報告寫到，據分析顯示，Cash App 的估值僅為 65 億美元左右實在太低，都被投資者低估，他補充說一旦 Block 在 2 月 24 日的第四季財報中就該 App 提出前瞻性的訊息，華爾街可能會重新評估該公司估值，最終推動股價走強。

美銀看好 Block 前景展望，將該股從「中性」（Neutral）評等上調至「買入」（Buy），不過受近期科技股拋售影響，目標價從每股 221 美元下調至 185 美元。

花旗集團分析師 Peter Christiansen 認同 Kupferberg 觀點，表示隨著 Cash App 在年輕用戶間越來越受歡迎，每月下載量穩步提高，預估該 App 毛利率在 2021 會計年度將成長 70% 左右。

此外，Christiansen 還對 Block 最近收購「先買後付」（BNPL）公司 Afterpay 所帶來價值持樂觀態度，認為此次收購不僅有助提高 Cash App 用戶成長與黏著度，也為建立一個強大忠誠度的支付平台鋪路，他強調 Cash App 與 Afterpay 的應用程式擁有多種功能與大量內容，因此關鍵將會是兩款 App 的整合。

花旗周五恢復對 Block 的關注，給予該股「買入」評等，目標價訂為每股 220 美元，Christiansen 認為該股目前本益比低於疫情前水準，若其第四季財報表現出色，本益比可望提高。

不過也有分析師持相反看法，Wedbush 分析師 Moshe Katri 看壞 Block 表現，將該股目標價從每股 190 美元下調至 140 美元，並重申「中性」評等。

截稿前，Block(SQ-US) 周五（11 日）盤中股價上漲 1%，每股暫報 110.01 美元，市值達 632.76 億美元。