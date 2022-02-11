鉅亨美股雷達：市場憂心Fed激進升息 Affirm盤前大跌逾9%

美股重要看點：

美國 10 年期公債殖利率來到 2.007%，美股期貨週五 (11 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.39%，標普 500 期貨跌 0.52%，那斯達克 100 期貨跌 0.77%。

美國通膨持續惡化，創 40 年來最高紀錄，聯準會 (Fed) 3 月升息已成定局而且激進升息的可能性提高，市場押注下月升 2 碼機率近乎百分百，多家投行則釋出報告修正升息預測。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四表態支持聯準會在 7 月 1 日前上調 100 個基點，外界皆認為聯準會激進升息的可能性提高。

花旗 (C-US) 率先釋出報告指出，預測聯準會下月將升息 2 碼，全年升息 6 次，此前花旗支持今年升息 5 次。

高盛 (GS-US) 也加入修正的行列，該投行此前預估聯準會今年將升息 5 次，週四則上修為 7 次。高盛分析師提到，鑑於極高的通膨、強勁的薪資增長，聯準會 3 月份有理由升息 2 碼。

美國總統拜登則是在週四 (10 日) 發布聲明表示，預計到 2022 年底美國通膨將大幅放緩，企圖安撫恐慌蔓延的市場。「雖然今天的 CPI 數據上升，但預估到 2022 年底通膨將大幅放緩… 幸運的是，我們看到上個月出現實際薪資正增長，汽車價格有所回落。而去年，汽車價格占總體通膨的四分之一左右。」

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 526.47 點，或 1.47%，收 35,241.59 點。

那斯達克指數下跌 304.73 點，或 2.1%，收 14,185.64 點。

標普 500 指數下跌 83.1 點，或 1.81%，收 4,504.08 點。

費城半導體指數下跌 117.62 點，或 3.22%，收 3,536.10 點。

今日重要總經數據：

美國 2 月密大消費者信心指數中值，預估 67.3，前值 67.2

重要個股動態：

推特 (Twitter Inc)(TWTR-US) 周四 (10 日) 公布的上季廣告收入和用戶成長都低於預期，並預測本季營收低於華爾街的目標值，顯示這家社群網站的轉虧為盈方案尚未取得成果。週五盤前跌 1.02%。

即使如此，推特表示在推動 2023 年底達到 3.15 億用戶和 75 億美元年收入的目標方面，取得了「實質進展」，並表示今年美國和國際用戶成長應該會加速。

公司預計第 1 季總收入為 11.7 億美元至 12.7 億美元；中值低於華爾街 12.6 億美元的平均目標。

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特線上分期貸款平台 Affirm(AFRM-US) 周四（10 日）提前公布第 2022 會計年度第二季財報，營收雖高於分析師預期，但年度展望遜色，令當日股價重挫 21%，盤後續跌。週五盤前下跌 9.34%。

Affirm 的官方推特帳號周四發布了一條推文，但爾後刪除。該推文公布了公司財務業績細節，其中包括營收將優於預期、銷售成長 77%。Refinitiv 調查的分析師此前預期營收成長 61%，該公司股價受該推文激勵，股價一度上漲了 10%。

但 Affirm 預期今年營收在 11.6 億美元至 11.9 億美元之間，低於分析師預期的 12.7 億美元。

AFRM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國西德州陪審團在週四 (10 日) 裁定，由於谷歌 (GOOGL-US) 旗下的 Nest 智慧型恆溫器侵犯了能源管理公司 EcoFactor 的專利權，必須賠償 2000 萬美元。

谷歌否認了 EcoFactor 所提出的訴訟，並稱 EcoFactor 的專利無效。不過，西德州陪審團裁定，谷歌侵犯了 EcoFactor 的一項專利，應給付 EcoFactor 超過 2000 萬美元的賠償金。

谷歌發言人 José Castañeda 對此表示，該公司將會對判決提起上訴，並表示相關的裁定不會影響到客戶。