白宮提醒半導體業者做好準備 應對俄烏危機可能中斷原料供應

知情人士透露，白宮已警告晶片業盡量讓其供應鏈多元化，以防俄羅斯經由阻止獲得關鍵材料來報復美國威脅的出口限制。

市場研究機構 Techcet 於 2 月 1 日發布報告，強調許多半導體製造商高度依賴對俄羅斯和烏克蘭採購氖、鈀重要原物料。俄羅斯可能以此報復美國制裁的可能性最近幾天甚囂塵上。

Techcet 估計，美國 90% 以上半導體使用的氖原料來自烏克蘭，而美國 35% 的鈀來自俄羅斯。

白宮國家安全委員會成員 Peter Harrell 和工作人員近日一直與晶片業者保持聯繫，了解它們接觸俄羅斯和烏克蘭晶片製造材料的情況，並敦促他們尋找替代來源。

白宮拒絕就與業的對談細節置評，但一名資深官員重申，如果俄羅斯入侵烏克蘭，政府已做好準備。

知情人士指出，「政府研擬的措施之一是與業者合作，以確保如果俄羅斯採取干擾供應鏈的行動時做好準備。」「我們了解其他地區也有關鍵原料可用，並隨時準備與美國業者合作，幫助它們確認和分散供應。」

晶片和電子製造供應商集團 SEMI 的全球公共政策副總裁 Joe Pasetti 本周向成員企業發出一封電郵，要求評估對重要晶片原料供應的風險度。

Techcet 指出，氖對用於製造晶片的雷射至關重要，是俄羅斯鋼鐵製造業的副產品，然後在烏克蘭進行純化。鈀用於感應器和儲存器以及其他應用。

拜登政府威脅，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將對俄羅斯實施全面的出口管制。俄羅斯在烏克蘭邊境集結超過 10 萬名士兵，但始終否認計畫發動襲擊。

某些晶片製造商一直在評估供應鏈，以確心烏克蘭衝突的潛在影響。一位不願透露姓名人士承認，該公司一直在調查氖氣和其他氣體的供應情況，其中一些來自烏克蘭。

他說，「即使烏克蘭發生衝突，它也不會切斷供應，但會推高價格。」「市場會收縮，這些氣體會變得非常稀缺。但不會停止半導體製造。」

另一位電源晶片設計新創公司高管指出，烏克蘭的動盪導致稀有氣體價格上漲，並可能導致供應問題。像氟就是另一種烏克蘭能夠大量供應的氣體，可能會受到影響。

英特爾 (INTC-US) 公司發言人 William Moss 表示，該公司預計氖氣供應不會受到任何影響。

但問題仍然令人擔憂，因為全球晶片供應吃緊，預計晶片訂單只會繼續回升。Techcet 估計，未來 4 年對所有材料的需求將增加 37% 以上，因英特爾、三星和台灣台積電 (2330-TW) 最近在俄亥俄州、亞利桑納州和德州建廠。

根據美國國際貿易委員會 (FTC) 的資料，在俄羅斯 2014 年從烏克蘭吞併克里米亞半島之前，氖氣價格上漲了 600%，因為晶片公司高度依賴烏克蘭的生產。