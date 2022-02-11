景順市場短評-最新美國 CPI 數據對投資的影響

最新美國 CPI 數據對投資的影響

美國一月份消費者物價再次上漲，使得通膨壓力在年初開始緩解的希望破滅。美國一月份消費者物價指數（CPI）上升 0.6%，過去一年的總體 CPI 上升 7.5%，這是自 1982 年以來的最高水準，上漲主要受服務（租金、醫療服務）和商品（二手車和服裝）價格推動所致。

現階段商業周期的風險有所提高。週期不會自行結束，而是政策緊縮的結果。在實際收益率上升和信貸利差擴大的推動下，我們預計金融狀況將緊縮，儘管從寬鬆的水準開始。我們對通膨的展望是，在基數效應和消費者需求放緩的推動下，全年通膨將趨於緩和，但顯然對這預期的風險正在上升。

隨著美聯準會緊縮政策以及消費者應對食品價格上漲和房租成本上漲，經濟可能顯著放緩。在周期的放緩階段，我們仍然看好股票，但意識到在政策不確定性下波動性將持續存在，報酬變得更加溫和，股票指數的波動範圍將變得更加極端。隨著金融環境緊縮，具有定價能力和更高收益可見度的優質企業可能會領先大盤。

通膨和美聯準會緊縮政策加速了商業周期的結束。我們仍然相信我們的基本情景將會實現，即通膨壓力將隨著消費者需求放緩而緩解，供應鏈挑戰將隨著工人重返工作崗位而消退。然而，我們意識到出現「持續通膨」情景的可能性已經上升，即各國央行過於激進地緊縮政策並阻礙經濟增長。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv22-0053