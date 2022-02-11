〈焦點股〉邊境管制鬆綁露曙光 航空雙雄股價逆勢高飛

受美國 CPI 數據飆升影響，美股重摔，台股今 (11) 日也承壓挫逾百點，在我國可望鬆綁邊境管制的激勵下，連漲多日的航運股由航空雙雄領軍，長榮航 (2618-TW) 股價強勢翻紅並攻高，一度衝破 30 元關卡，創 2 個月新高，華航 (2610-TW) 也有 2% 以上的漲幅。

近 2 年在疫情衝擊下，航空業客運市場墜入谷底，但華航、長榮航搶攻貨運商機，加上海運缺櫃、塞港轉單空運，帶動空運價格屢屢上漲；此外，我國邊境管制本月底有望鬆綁，入境檢疫時間改為 10 天，以跟進其他國家陸續開放國門，有國際航空業者更看好，今年第三季將全面恢復成客艙。

航空業終於見到曙光，航空雙雄今天股價逆勢走揚，長榮航一舉突破 30 元整數關卡，達 30.05 元，創 2 個月來新高，並將挑戰前波高點 30.55 元；而華航盤中也有近 3% 的漲幅，但多方追價力道有限，近日漲幅略輸長榮航。

三大法人近來大力押寶航空雙雄，長榮航今天買氣持續暢旺，午盤成交量能已經超過 26 萬張，躍居上市公司第一名，華航也有 19 萬張成交量，登上第二名。

其他運輸類股方面，宅配通早盤一度逼近漲停板，最高來到 86.9 元；嘉里大榮同步走高，漲幅近 5%，最高來到 47.05 元，無懼大盤回檔。貨櫃三雄普遍拉回，其中以萬海跌逾 1% 最重，長榮力守盤上。