三大法人大力加碼航空族群 買華航、長榮航逾6萬張

台股今 (10) 日由權王台積電 (2330-TW) 領軍大盤攻堅，終場上漲 186.29 點或 1.03% 作收，三大法人合計買超 89.86 億元，買超集中航運股，大買華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 合計 6.11 萬張。

今日外資及陸資買超 97.01 億元，投信買超 9.18 億元，自營商賣超 16.33 億元，台指期方面，外資淨空單口述減少 4893 口，降至 20559 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多個股為，長榮航、中鋼、華邦電、華航、中信金、長榮、台積電、旺宏、大成鋼、開發金；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股為，緯創、群創、和鑫、聯電、欣興、仁寶、臺企銀、正文、新光金、金像電。

今天集中市場投信買超較多的個股為，華邦電、長榮航、旺宏、富采、永豐金、欣興、中鋼、億光、開發金、仁寶；今天集中市場投信賣超較多的個股為，聯電、聯詠、華晶科、台郡、敬鵬、裕隆、全新、景碩、裕民、百和。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，華邦電、東聯、國喬、中鋼、長榮、旺宏、裕民、日月光投控、永光、智易；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，聯電、友達、華航、台積電、彩晶、群創、開發金、億光、華晶科、富采。

證券分析師黃漢成指出，今天台股大盤看回不回，由台積電推升電子族群向上，指數收盤站上月線後，台股將向上挑戰新高的 18619.61 點。