〈晶華談展望〉潘思亮：邊境開放前國際觀光飯店難翻身 籲儘快核發商務簽證

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 董事長潘思亮今 (24) 日談飯店展望，直指晶華集團對明年完全沒有考慮邊境正常化，面臨的問題仍嚴峻，預期我國可能會是全球最後開放邊境，呼籲政府先儘快正常化核發商務簽證，除可帶動國際觀光飯店復甦，也能避免商務客長期的流失趨勢形成。

潘思亮直言，儘管政府已經很幫忙，但邊境管制的一天，國際觀光飯店就沒有翻身的一天，由於台灣是全球最保守的防疫國家，邊際管制為全球最嚴格，國際觀光飯店急需政府提供長期配套。

潘思亮進一步提到，目前除了台北之外的觀光飯店表現都是勢如破竹、破紀錄，但台北國際觀光飯店去年住房率僅 20%，今年比去年更慘，「很難想像餐廳表現很熱絡的同時，飯店客房樓層有一半是空的」。

不過，潘思亮表示，還是感謝身在台灣，有這樣的嚴格的防疫保護，使各行各業都能破紀錄成長，國際觀光產業被犧牲是值得的，但也希望被看見並獲得政府長期的配套措施協助，否則有數十萬的家庭受到影響。

潘思亮更罕見提到，今年本土疫情惡化、收入歸零，台北晶華透過晶華美食帶回家的新平台外送外帶美食創造奇蹟，感謝最黑暗的時刻各界的協助。

潘思亮再次呼籲政府，儘快趕快開放商務簽證，讓外國商務旅客快速回流，有助持續推動經濟繁榮。