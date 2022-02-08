入境檢疫有望縮至10天 陳時中：觀察2個重要時間點

疫情指揮中心指揮官陳時中透露，台灣入境檢疫天數研擬從 14 天縮短至 10 天，最快 2 月底上路，不過，目前本土疫情有 2 個重要觀察時間，分別為 2 月 10 日及元宵節後，屆時才能評估哪些管制可放鬆或須加嚴，他強調，台灣會持續以清零態度處理疫情。

面對各國陸續開放國門，陳時中昨天也拋出縮短入境檢疫天數的概念，他指出，國內多數入境確診者在 10 天內可檢出，少數超過 10 天者，也是檢驗 Ct 值高、病毒量低，幾乎沒有傳染力。

今天在例行疫情記者會上，陳時中進一步說明，台灣的防疫模式在各國評比中獲得不錯的成績，最主要就是防疫韌性，在不影響民眾生活前提下，達到最大防疫效果，其次為民眾的配合，民眾透過每日記者會了解防疫規定並全力配合，才能達到防疫效果。

外界關注 2 月底邊境管制是否能鬆綁，陳時中表示，2 月 28 日以前都是觀察期，兩個重要觀察時間點分別為 2 月 10 日及元宵節過後，屆時才能評估哪些管制將加強或放鬆，目前只是讓外界知道未來方向，實施時機點還要再做研判。

隨著疫苗、口服藥供應逐漸充裕，許多國家選擇放棄清零，與病毒共存，不過，陳時中強調，台灣並沒有放棄清零，會持續以清零的態度處理疫情。

指揮中心今天公布本土新增 26 例，其中，新北市一家四口確診，小女兒在北市信義區的會計師事務所上班，感染源不明有待釐清；桃園亞旭電腦及日翊物流職場仍有新增確診個案，因此，前進指揮所不會那麼快結束任務，目前為止，並未增加社區風險。